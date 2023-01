Click to copy

GIRLS PREP BASKETBALL=

Acadiana 47, Teurlings Catholic 33

Albany 65, Denham Springs 43

Baker 60, Mentorship Academy 4

Benton 53, Southwood 41

Brusly 54, Port Allen 14

Calvin 55, Caldwell Parish 43

Castor 69, Downsville 29

Cedar Creek 61, Saline 21

Centerville 43, Gueydan 33

Chapelle 55, Baton Rouge Episcopal 48

Christ Episcopal 37, Berwick 18

Church Point 37, Lake Arthur 35

D’Arbonne Woods 51, North Webster 41

Doyle 45, Madison Prep 24

Dunham 45, Country Day 39

E.D. White 43, Haynes Academy 15

East St. John 43, Hahnville 39

French Settlement 49, St. Amant 39

Gibsland-Coleman 52, Choudrant 24

Glen Oaks 53, St. Joseph’s Academy 51

Hanson Memorial 45, Covenant Christian Academy 43

Haynesville 51, Glenbrook 48

Highland Baptist 54, Vermilion Catholic 37

Holy Savior Menard 68, Rapides 33

LaSalle 54, Delta Charter 36

Lacassine 52, Reeves 47

Lafayette Christian Academy 57, LaGrange 31

Live Oak 51, Istrouma 34

Logansport 49, Mansfield 46

Loranger 69, Lakeshore 54

Mandeville 65, Holden 39

McDonogh #35 35, Higgins 34

Merryville 66, Buckeye 53

Monterey 48, Dodson 13

Natchitoches Central 59, Haughton 23

Negreet 39, Ebarb 28

Neville 42, Claiborne Christian 33

North Vermilion 37, Tioga 35

Northeast 48, East Feliciana 21

Northshore 57, St. Mary’s Academy 24

Oak Hill 68, East Beauregard 54

Oakdale 49, Leesville 42

Ouachita Christian 59, Weston 25

Parkway 57, C.E. Byrd 25

Pitkin 66, Quitman 51

Plain Dealing 37, Ringgold 21

Plainview 55, Bolton 38

Plaquemine 39, St. Helena 22

RHS 53, Iota 40

Richwood 66, Jonesboro-Hodge 54

River Oaks 50, Delhi Charter 40

Sacred Heart 43, Bunkie 23

Salmen 67, Pearl River 33

South Beauregard 69, Jennings 41

Southside 46, Dutchtown 42

Sparkman, Ala. 70, Vandebilt Catholic 60

St. John 34, Pointe Coupee Catholic 20

St. Louis 64, Lake Charles College Prep 24

St. Scholastica 57, Hannan 55

Starks 47, Stanley 33

Thibodaux 68, Geo Next Generation 18

Thomas Jefferson 43, Bunkie 23

Ursuline 48, Collegiate Baton Rouge 24

Vinton 40, Basile 34

Washington-Marion 51, Johnson Bayou 30

West Monroe 52, Pineville 27

West St. Mary 66, New Iberia Catholic 8

Westgate 46, Crowley 40

Westminster Christian 56, South Cameron 17

Woodlawn (SH) 52, B.T. Washington 49

Zwolle 67, Anacoco 65

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Houma Christian vs. Academy of Our Lady, ccd.

Lena Northwood vs. Montgomery, ccd.

Peabody vs. Lakeview, ccd.

