BOYS PREP BASKETBALL=

Academy of the New Church, Pa. 81, Moorestown Friends 13

Bard 48, Passaic Charter 34

Boonton 53, Dover 51

Bridgeton 49, Buena Regional 29

Camden 83, Don Bosco Prep 68

Camden Academy Charter 72, Clayton 56

Chatham 56, Morris Hills 43

Cherokee 50, Woodbury 32

Cinnaminson 94, Maple Shade 14

Colts Neck 65, Jackson Liberty 46

Cresskill 58, Midland Park 29

Deptford 72, Camden Tech 38

Dwight-Englewood 72, New Milford 35

Eastern 78, Paulsboro 52

Eastern Christian 62, Hawthorne 52

Ewing 65, Robbinsville 53

Freehold 53, Henry Hudson 34

Hamilton West 43, Allentown 29

Harrison 56, North Arlington 53

Hawthorne Christian 49, Pompton Lakes 37

Highland 66, Schalick 36

Holy Cross Prep 48, Willingboro 40

Hopewell Valley Central 46, Lawrence 43

Iselin Kennedy 38, Carteret 36

Jonathan Dayton 66, Highland Park 36

Kingsway 70, Vineland 61

Lenape Valley 50, Newton 46

Manchester Regional 51, Garfield 34

Matawan 42, Neptune 37

Mendham 46, Randolph 39

Middlesex 61, Metuchen 42

Newark East Side 73, West Side 62

Newark Vocational 52, People’s Prep 37

North Warren 53, Morris Tech 36

Pennington 52, Princeton Day 34

Pequannock 70, Hanover Park 54

Point Pleasant Boro 59, Lacey 42

Somerset Tech 58, East Brunswick Magnet 53

Triton 56, Audubon 48

Verona 59, Shabazz 49

West Windsor-Plainsboro North 57, Princeton 35

Whippany Park 50, Parsippany 44

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/