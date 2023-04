2023 NBA Most Improved Player Voting

Selected by a global panel of 100 sportswriters and broadcasters. Voting is on a 5-3-1 basis:

Player, Team 1st 2nd 3rd Total Lauri Markkanen, Utah 69 27 4 430 Shai Gilgeous-Alexander OKC 24 54 7 289 Jalen Brunson, N.Y. 4 11 38 91 Mikal Bridges, Bkn 1 1 25 33 Nic Claxton, Bkn 0 4 10 22 Tyrese Haliburton, Ind 1 1 8 16 Trey Murphy III, NO 1 0 3 8 Kevon Looney, GS 1 0 1 3 De'Aaron Fox, Sac 1 0 1 3 Austin Reaves, LA Lakers 0 0 2 2 Jaren Jackson Jr., Mem 0 0 1 1 Aaron Gordon, Den 0 0 1 1 Malik Monk, Sac 0 0 1 1