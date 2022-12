Click to copy

Click to copy

BOYS PREP BASKETBALL=

Alamo-Navajo 63, Gateway Christian 29

Albuquerque Academy 65, Goddard 47

Atrisco Heritage 73, Hope Christian 59

Carlsbad 54, Manzano 39

Centennial 55, Clovis 52

Cobre 52, McCurdy 50

Del Norte 79, Academy for Technology and The Classics 66

Dora 42, Reserve 22

Dulce 72, Cuba 48

Eldorado 63, Mayfield 29

Espanola Valley 72, Aztec 49

Eunice 94, Sudan, Texas 33

Fort Sumner/House 94, Capitan 34

Gallup 63, Payson, Ariz. 55

Jal 80, Quemado 36

Lordsburg 59, Hagerman 37

Pecos 57, Grants 55

Pojoaque 65, Kirtland Central 40

Portales 66, Silverton, Texas 35

Rehoboth 65, Shiprock 56

Robertson 67, Socorro 48

Santa Fe Prep 58, East Mountain 25

West Mesa 81, Menaul 45

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/