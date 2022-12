Click to copy

Click to copy

BOYS PREP BASKETBALL=

Alexandria 82, Marksville 43

Ascension Christian School 59, Christ Episcopal 52

B.T. Washington 43, Captain Shreve 15

Bastrop 62, West Ouachita 30

Belaire 42, Geo Next Generation 32

Benton 40, Minden 38

Broadmoor 59, Woodlawn (BR) 27

Buckeye 49, Rapides 48

Capitol 64, Baker 47

Castor 84, Ouachita Christian 57

Chalmette 63, South Plaquemines 46

Choudrant 60, Oak Grove 33

Church Point 48, Acadiana 32

Country Day 59, King 31

Cristo Rey Baton Rouge 67, North Iberville Elementary/high 40

Dunham 69, Riverside Academy 22

East Ascension 77, H.L. Bourgeois 55

East Jefferson 52, Glen Oaks 45

Elton 44, Crowley 39

Erath 50, Acadiana Renaissance Charter 33

Evangel Christian Academy 61, North Caddo 47

Family Christian Academy 37, Livonia 36

Ferriday 71, Block 44

Franklin Parish 81, Mangham 45

French Settlement 64, Ascension Catholic 43

Glenbrook 88, Claiborne Christian 50

Grant 64, Jena 41

Haughton 60, Simsboro 46

ADVERTISEMENT

Haynesville 69, Pleasant Hill 58

Holy Cross 70, Bonnabel 63

Holy Savior Menard 47, Tioga 40

Hornbeck 51, Singer 49

Iota 56, Hathaway 47

Iowa 60, East Chambers, Texas 57

Lake Charles College Prep 87, DeRidder 51

Lakeview 54, Woodlawn (SH) 46

Liberty 66, St. Helena 30

Live Oak 66, Southern Lab 59

Logansport 73, Converse 62

Merryville 73, South Beauregard 49

New Iberia 69, St. Martinville 61

Northside 96, Jennings 58

Northwest 69, LaGrange 49

Oakdale 74, Bolton 65

Opelousas Catholic 73, Gueydan 36

Parkview Baptist 58, Collegiate Baton Rouge 38

Patrick Taylor 57, Lutheran 9

Pineville 63, Sterlington 43

Plain Dealing 76, North DeSoto 68

Pope John Paul 66, Pearl River 50

Red River 69, Natchitoches Central 64

Rummel 71, Northlake Christian 36

Saint Paul’s 68, East St. John 49

Saline 60, D’Arbonne Woods 39

Salmen 77, East Feliciana 64

Sam Hou def. DeQuincy, forfeit

Shaw 47, Frederick Douglass 41

Sour Lake Hardin-Jefferson, Texas 68, Vinton 30

Southwood 45, JS Clark Leadership Academy 32

St. Thomas More 70, S. B. Wright 65

Stanley 66, Weston 43

Sumner 68, Maurepas 63

Terrebonne 56, South Lafourche 51

Vidalia 51, Caldwell Parish 48

Ville Platte 58, Washington-Marion 51

Welsh 73, Pitkin 70

Westlake 58, Midland 49

Winnfield 60, St. Mary’s 55

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Airline vs. West Monroe, ccd.

Kaplan vs. St. Edmund Catholic, ccd.

New Orleans Charter Science And Mathematics vs. Kenner Discovery, ccd.

Peabody vs. Magnolia Excellence, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/