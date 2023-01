Click to copy

GIRLS PREP BASKETBALL=

Absegami 65, Millville 17

Academy of the New Church, Pa. 60, Moorestown Friends 27

Allentown 48, Hamilton West 11

Atlantic Christian 42, Calvary Christian, Pa. 17

Atlantic City 64, Holy Spirit 53

Barnegat 62, Freehold 23

Boonton 42, Dover 11

Camden 69, Riverside 23

Chatham 46, Morris Hills 37

Cherry Hill West 56, Pennsauken 32

Clayton 38, Buena Regional 17

Colts Neck 58, Jackson Liberty 23

Cresskill 52, Midland Park 18

Dumont 32, Demarest 20

Dwight-Englewood 62, New Milford 32

Eastern Christian 44, Hawthorne 22

Ewing 68, Robbinsville 33

Freehold Township 54, Point Pleasant Boro 44

Garfield 32, Manchester Regional 15

Glen Rock 42, Butler 8

Hightstown 67, West Windsor-Plainsboro South 18

Howell 44, Central Regional 39

Irvington 36, Belleville 15

Jackson Memorial 70, Lacey 34

Jefferson 56, Hackettstown 23

Kearny 65, American History 24

Lincoln 43, Ferris 30

Madison 57, Kinnelon 31

Medford Tech 52, Bordentown 37

Metuchen 55, New Brunswick 16

Middle Township 54, Timber Creek 31

Montclair 52, St. Vincent 8

Moorestown 62, Pemberton 30

New Egypt 37, Burlington City 25

Newark Vocational 59, People’s Prep 25

Newton 39, Lenape Valley 31

North Arlington 40, Harrison 23

North Warren 46, Wallkill Valley 43

Notre Dame 54, Trenton Central 37

Palisades Park 24, Ridgefield 7

Parsippany 54, Whippany Park 34

Paul VI 53, Manasquan 45

Pennington 66, Princeton Day 23

Pennsville Memorial 51, Camden Academy Charter 25

Perth Amboy 31, Calvary Christian 28

Perth Amboy Tech 34, Piscataway Tech 12

Pope John XXIII 53, Morristown 31

Randolph 43, Mendham 32

Rutherford 38, Lyndhurst 36

Saddle River Day 58, Park Ridge 52

Secaucus 57, Weehawken 13

Shawnee 55, Palmyra 25

South River 51, Somerset Tech 32

St. Elizabeth 39, Villa Walsh 20

St. John Vianney 75, Life Center Academy 57

St. Rose 51, Rumson-Fair Haven 40

Steinert 62, Nottingham 26

Toms River South 48, Matawan 13

Trinity Hall 51, Neptune 21

Vernon 56, Sussex Tech 11

Waldwick 58, Bergen Charter 15

Watchung Hills 57, Hillsborough 54

Westampton Tech 63, Northern Burlington 37

Willingboro 56, Stem Civics 27

Wood-Ridge 49, Wallington 18

Woodbridge Academy 55, East Brunswick Magnet 35

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/