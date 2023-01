Monday’s Scores

Click to copy

GIRLS PREP BASKETBALL=

Anderson Co. 61, Lincoln Co. 32

Barbourville 56, Williamsburg 50

Boyd Co. 66, Pike Co. Central 46

Danville 54, Casey Co. 42

Edmonson Co. 63, Frederick Fraize 3

Fairview 46, Calvary Baptist, W.Va. 32

Fleming Co. 56, Bishop Brossart 49

Hancock Co. 56, Owensboro Catholic 51

Harlan 54, Middlesboro 23

Harrison Co. 66, Holmes 27

Hazard 65, Clay Co. 45

Letcher County Central 68, Shelby Valley 32

Lou. Holy Cross 46, Lou. Presentation 45

Pikeville 76, East Ridge 14

Powell Co. 61, Estill Co. 58

Rowan Co. 73, Mason Co. 55

Russell 61, Montgomery Co. 51

Sardinia Eastern Brown, Ohio 54, St. Patrick 49

Spencer Co. 52, LaRue Co. 35

St. Henry 44, Beechwood 30

Warren East 48, Caverna 23

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Perry Co. Central vs. Whitley Co., ccd.

