Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Academy for Technology and The Classics 74, Penasco 39

Alamo-Navajo 71, Native American Community Academy 27

Artesia 62, Cleveland 57

Belen 61, West Las Vegas 59

Bernalillo 92, Socorro 60

Cimarron 67, Questa 28

Cuba 73, Monument Valley, Utah 24

Dulce 52, Bosque School 49

EP Bel Air, Texas 83, Laguna-Acoma 37

EP Parkland, Texas 52, Alamogordo 36

East Mountain 34, Tierra Encantada 25

Espanola Valley 47, Sandia Prep 45

Gallup 63, Taos 60

Highland 72, Ferris, Texas 52

Hozho 62, Jemez Valley 51

Kirtland Central 66, Piedra Vista 39

La Cueva 74, Las Cruces 55

Los Lunas 62, Mayfield 26

Mora 65, Monte del Sol 53

Navajo Prep 62, Clovis 34

Newcomb 58, St. Michael, Ariz. 53

Organ Mountain 71, Hobbs 68

Pecos 66, Robertson 64

Ramah 61, Tse Yi Gai 40

Rio Grande 55, Santa Fe 52

Rio Rancho 75, Socorro 57

Spring Valley, Nev. 67, Farmington 61

St. Michael’s 72, Portales 66

St. Pius X 67, Hope Christian 66

Valencia 65, Santa Teresa 44

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/