NHRA Four-Wide Nationals

Click to copy

Click to copy

Friday

At The Strip at Las Vegas Motor Speedway

Las Vegas

Qualifying after two rounds

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.697 seconds, 335.73 mph; 2. Steve Torrence, 3.712, 330.23; 3. Leah Pruett, 3.747,

322.50; 4. Justin Ashley, 3.749, 330.47; 5. Shawn Langdon, 3.754, 326.24; 6. Tony Schumacher, 3.763,

325.77; 7. Doug Kalitta, 3.780, 328.38; 8. Clay Millican, 3.787, 326.56; 9. Josh Hart, 3.795, 319.52; 10.

Antron Brown, 3.821, 318.24; 11. Austin Prock, 3.954, 253.47; 12. Mike Salinas, 3.967, 239.31; 13. Rob

Passey, 4.133, 260.31; 14. Buddy Hull, 5.093, 136.75; 15. Krista Baldwin, 7.967, 70.14.

Funny Car

1. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.910, 326.71; 2. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.933, 329.18; 3. Matt

Hagan, Charger, 3.936, 327.82; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.938, 325.69; 5. Robert Hight, Chevy

Camaro, 3.942, 330.23; 6. John Force, Camaro, 3.945, 323.12; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.967,

ADVERTISEMENT

312.06; 8. Bobby Bode, Mustang, 3.976, 273.55; 9. Ron Capps, Supra, 3.978, 324.44; 10. Paul Lee,

Charger, 3.982, 320.89; 11. Alex Laughlin, Charger, 3.996, 318.17; 12. Jason Rupert, Mustang, 4.054,

312.93; 13. Steven Densham, Mustang, 4.082, 284.09; 14. Terry Haddock, Mustang, 4.104, 304.46; 15.

Jeff Arend, Chevy Monte Carlo, 4.204, 271.84; 16. Chad Green, Mustang, 4.259, 244.38. Not Qualified:

17. Blake Alexander, 4.373, 208.91; 18. J.R. Todd, 4.383, 203.86; 19. Jeff Diehl, 4.458, 216.97.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.629, 206.07; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.635, 205.94; 3. Troy

Coughlin Jr., Camaro, 6.636, 207.11; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.639, 206.42; 5. Greg Anderson,

Camaro, 6.640, 205.66; 6. Mason McGaha, Camaro, 6.645, 206.57; 7. Camrie Caruso, Camaro, 6.652,

206.48; 8. Bo Butner, Camaro, 6.656, 207.30; 9. Erica Enders, Camaro, 6.660, 207.02; 10. Cristian

Cuadra, Ford Mustang, 6.668, 206.42; 11. Kyle Koretsky, Camaro, 6.673, 205.60; 12. Fernando Cuadra

Jr., Mustang, 6.674, 205.76; 13. Deric Kramer, Camaro, 6.688, 204.79; 14. Chris McGaha, Camaro, 6.691,

205.91; 15. Jerry Tucker, Camaro, 6.727, 204.17; 16. Steve Graham, Camaro, 6.772, 204.98. Not

Qualified: 17. Shane Tucker, 8.108, 108.25; 18. Fernando Cuadra, 18.704, 42.15.