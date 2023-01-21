AP NEWS
Listen
Click to copy
Click to copy
Related topics

Friday’s Scores

The Associated PressJanuary 21, 2023 GMT

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. East 83, Akr. Firestone 64

Akron Garfield 59, Akr. North 20

Albany Alexander 58, McArthur Vinton County 54

Andover Pymatuning Valley 63, Vienna Mathews 27

Arcanum 52, Pitsburg Franklin-Monroe 21

Arlington 46, Pandora-Gilboa 45

Ashland Mapleton 59, New London 41

Avon 49, Avon Lake 44

Bainbridge Paint Valley 64, Southeastern 52

Batavia Clermont NE 61, Felicity-Franklin 49

Beavercreek 59, Springfield 47

Bellbrook 65, Waynesville 64

Belmont Union Local 61, Cambridge 52

Beloit W. Branch 40, Alliance Marlington 37

Berlin Center Western Reserve 50, Atwater Waterloo 43

Bluffton 76, Van Wert Lincolnview 43

Bowerston Conotton Valley 56, Newcomerstown 18

Brecksville-Broadview Hts. 63, Wadsworth 59

Bristol 64, Fairport Harbor Harding 45

Brooke, W.Va. 65, Steubenville 53

Brookfield 59, Campbell Memorial 58, OT

Brooklyn 86, Wickliffe 75

Brookville 73, Germantown Valley View 65

Brunswick 52, Strongsville 47

ADVERTISEMENT

Caldwell 64, Barnesville 55

Camden Preble Shawnee 65, Newton Local 36

Can. Glenoak 64, Massillon Perry 55

Can. McKinley 53, Uniontown Lake 34

Canal Fulton Northwest 81, Massillon Tuslaw 60

Canfield 66, Youngs. Chaney High School 58

Canfield S. Range 58, Niles McKinley 45

Carlisle 60, Middletown Madison Senior 54, OT

Politics

  • Treasury to designate Wagner transnational criminal group

  • 3 active-duty Marines charged in Jan. 6 Capitol riot

  • The AP Interview: Envoy says Taiwan learns from Ukraine war

  • Democratic Sen. Tim Kaine of Virginia to seek reelection

    • Carrollton 65, Alliance 60

    Casstown Miami E. 46, Sidney Lehman 34

    Celina 44, Lima Bath 40

    Centerburg 57, Howard E. Knox 32

    Centerville 80, Miamisburg 50

    Chagrin Falls 58, Ashtabula Edgewood 43

    Chardon 66, Chagrin Falls Kenston 51

    Chesapeake 56, Portsmouth 41

    Chesterland W. Geauga 61, Perry 33

    Chillicothe Unioto 65, Piketon 55

    Chillicothe Zane Trace 86, Chillicothe Huntington 59

    Cin. Mariemont 42, Cin. Indian Hill 37

    Cin. McNicholas 64, Bishop Fenwick 43

    Cin. Moeller 50, Cin. Elder 40

    Cin. Seven Hills 67, Lockland 53

    Cin. St. Xavier 56, Cin. La Salle 48

    Cin. Sycamore 48, Cin. Colerain 38

    Cin. Withrow 66, Cin. Aiken 21

    Cin. Woodward 71, Cin. Hughes 67

    Cin. Wyoming 67, Reading 37

    Clarksville Clinton-Massie 50, Wilmington 43

    Cle. Hts. 75, Shaker Hts. 62

    Cle. Hts. Lutheran E. 66, Cle. St. Ignatius 64

    Clyde 65, Vermilion 47

    Coldwater 44, Rockford Parkway 35

    Collins Western Reserve 70, Norwalk St. Paul 63

    Cols. Africentric 87, Cols. Walnut Ridge 44

    Cols. DeSales 50, Bishop Hartley 38

    Cols. Eastmoor 68, West 45

    ADVERTISEMENT

    Cols. Linden-McKinley 46, Cols. Centennial 30

    Cols. Marion-Franklin 63, South 62

    Cols. Mifflin 49, Cols. Beechcroft 40

    Cols. St. Charles 35, Bishop Watterson 27

    Cols. Whetstone 75, East 54

    Columbia Station Columbia 65, Sullivan Black River 57

    Columbiana Crestview 52, Youngs. Liberty 39

    Convoy Crestview 72, Delphos Jefferson 43

    Copley 70, Aurora 60

    Cory-Rawson 53, N. Baltimore 21

    Coshocton 76, Philo 71

    Creston Norwayne 78, West Salem Northwestern 38

    Cuyahoga Falls CVCA 63, Can. South 35

    Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 84, Chardon NDCL 54

    Cuyahoga Hts. 52, Kirtland 44, OT

    Dalton 81, Apple Creek Waynedale 50

    Day. Belmont 70, Day. Stivers 67

    Day. Carroll 58, Day. Chaminade Julienne 57

    Day. Meadowdale 60, Day. Dunbar 56

    Day. Oakwood 70, Franklin 52

    Day. Ponitz Tech. 58, Day. Thurgood Marshall 45

    Defiance 80, Elida 45

    ADVERTISEMENT

    Defiance Tinora 53, Defiance Ayersville 37

    Delaware Hayes 67, Sunbury Big Walnut 45

    Delaware Olentangy Berlin 49, Lewis Center Olentangy 47

    Delphos St. John’s 56, Versailles 45

    Delta 57, Archbold 43

    Dover 65, Wheeling Central, W.Va. 40

    Dublin Jerome 64, Thomas Worthington 49

    E. Liverpool 60, Wintersville Indian Creek 42

    Edgerton 61, Sherwood Fairview 51

    Edon 60, W. Unity Hilltop 39

    Elyria Cath. 65, N. Olmsted 61

    Fairfield 58, Mason 53

    Findlay Liberty-Benton 65, McComb 37

    Franklin Furnace Green 83, Portsmouth Clay 58

    Fredericktown 79, Danville 70

    Galion Northmor 51, Cardington-Lincoln 38

    Gallipolis Gallia 68, Coal Grove Dawson-Bryant 38

    Garfield Hts. Trinity 57, Middlefield Cardinal 55

    Gates Mills Hawken 67, Ashtabula Lakeside 52

    Geneva 62, Orange 54

    Genoa Area 67, Elmore Woodmore 31

    Georgetown 82, Blanchester 48

    Gnadenhutten Indian Valley 62, Uhrichsville Claymont 43

    Grafton Midview 62, Olmsted Falls 51

    Grove City 69, New Albany 53

    Grove City Cent. Crossing 33, Lancaster 30

    Hamilton Ross 60, Cin. Mt. Healthy 59

    ADVERTISEMENT

    Hamler Patrick Henry 56, Bryan 43

    Harrod Allen E. 71, Leipsic 68

    Haviland Wayne Trace 46, Antwerp 43

    Heath 56, Utica 47

    Hilliard Bradley 44, Cols. Upper Arlington 30

    Hilliard Darby 47, Marysville 41

    Hubbard 55, Cortland Lakeview 39

    Huber Hts. Wayne 46, Clayton Northmont 38

    Huron 62, Castalia Margaretta 39

    Ironton 84, Ironton Rock Hill 62

    Jackson Center 50, Botkins 32

    Jamestown Greeneview 64, W. Jefferson 42

    Jefferson Area 54, Poland Seminary 51

    Jeromesville Hillsdale 59, Doylestown Chippewa 54

    Johnstown 51, Hebron Lakewood 17

    Kettering Alter 76, Hamilton Badin 38

    Kings Mills Kings 64, Cin. West Clermont 29

    Lakeside Danbury 58, Kansas Lakota 15

    Lakewood St. Edward 87, Cle. VASJ 60

    Leavittsburg LaBrae 63, Garrettsville Garfield 46

    Lewis Center Olentangy Orange 71, Hilliard Davidson 40

    Liberty Center 45, Swanton 34

    Lima Sr. 80, Oregon Clay 42

    Lima Temple Christian 59, Waynesfield-Goshen 44

    Lisbon Beaver 76, Richmond Edison 35

    Lodi Cloverleaf 46, Streetsboro 44

    London 43, New Carlisle Tecumseh 30

    Louisville Aquinas 77, Hartville Lake Center Christian 68

    ADVERTISEMENT

    Lowellville 55, N. Jackson Jackson-Milton 42

    Macedonia Nordonia 64, N. Royalton 63, OT

    Madison 56, Eastlake North 55

    Magnolia Sandy Valley 55, W. Lafayette Ridgewood 44

    Malvern 78, Tuscarawas Cent. Cath. 50

    Mansfield Christian 45, Crestline 39

    Mansfield Sr. 57, Mt. Vernon 42

    Maple Hts. 48, Garfield Hts. 47

    Maria Stein Marion Local 48, Ft. Recovery 32

    Marietta 57, Point Pleasant, W.Va. 45

    Marion Elgin 59, Morral Ridgedale 45

    Mayfield 73, Painesville Riverside 66

    McDonald 57, Mineral Ridge 47

    McGuffey Upper Scioto Valley 70, Dola Hardin Northern 51

    Medina 53, Solon 33

    Medina Buckeye 48, Parma Hts. Valley Forge 32

    Medina Highland 60, Tallmadge 58

    Mentor 72, Euclid 57

    Mentor Lake Cath. 69, Parma Padua 52

    Middletown 57, Cin. Princeton 56

    Milford Center Fairbanks 50, Spring. Cath. Cent. 48

    Millersburg W. Holmes 56, Wooster 37

    Mogadore 71, Rootstown 38

    Mowrystown Whiteoak 50, Fayetteville-Perry 47

    Mt. Orab Western Brown 54, Goshen 49

    N. Ridgeville 71, Amherst Steele 62

    New Bremen 73, St. Henry 63

    New Concord John Glenn 63, McConnelsville Morgan 43

    New Lexington 45, Dresden Tri-Valley 43

    New Philadelphia 60, Ashland 55

    New Richmond 72, Batavia 60

    Norwood 58, Cin. N. College Hill 47

    Oak Harbor 57, Milan Edison 49

    Oberlin Firelands 63, Lorain Clearview 62

    Orwell Grand Valley 74, Independence 68

    Ottawa-Glandorf 64, Van Wert 62, 2OT

    Ottoville 68, Ft. Jennings 33

    Parma Hts. Holy Name 55, Lakewood 53, OT

    Pataskala Licking Hts. 68, Newark Licking Valley 44

    Pemberville Eastwood 60, Millbury Lake 47

    Pickerington Cent. 42, Newark 36

    Plain City Jonathan Alder 51, Spring. Kenton Ridge 42

    Portsmouth Notre Dame 56, Latham Western 36

    Powell Olentangy Liberty 56, Dublin Coffman 47

    Richfield Revere 79, Cuyahoga Falls 44

    Richwood N. Union 56, Bellefontaine Benjamin Logan 33

    Rossford 58, Fostoria 41

    S. Point 50, Proctorville Fairland 40

    Salem 59, Minerva 43

    Sandusky 84, Tiffin Columbian 61

    Sandusky Perkins 69, Norwalk 67

    Sarahsville Shenandoah 71, Waterford 61

    Sheffield Brookside 76, LaGrange Keystone 63

    Smithville 69, Rittman 27

    Southington Chalker 62, Ashtabula St. John 50

    Spencerville 61, Columbus Grove 37

    Spring. Shawnee 46, Bellefontaine 42

    St. Clairsville 91, Bellaire 81

    St. Marys Memorial 78, Lima Shawnee 55

    St. Paris Graham 40, Lewistown Indian Lake 34

    Stewart Federal Hocking 73, Crown City S. Gallia 31

    Strasburg-Franklin 56, E. Can. 34

    Struthers 56, Girard 54

    Tiffin Calvert 66, Fremont St. Joseph 41

    Tipp City Tippecanoe 62, Piqua 41

    Tol. Cent. Cath. 62, Toledo St. John’s Jesuit 46

    Tol. Emmanuel Baptist 72, Tol. Christian 60

    Tol. St. Francis 77, Fremont Ross 62

    Tol. Whitmer 51, Findlay 46

    Troy 68, Xenia 64, OT

    Troy Christian 58, Milton-Union 23

    Twinsburg 57, Hudson 43

    Union City Mississinawa Valley 61, Lewisburg Tri-County N. 53

    Vandalia Butler 47, Greenville 36

    W. Chester Lakota W. 37, Liberty Twp. Lakota E. 36

    Wapakoneta 62, Kenton 34

    Warren JFK 66, Ravenna SE 42

    Warsaw River View 50, Crooksville 44

    Washington C.H. Miami Trace 59, Jackson 46

    Wauseon 51, Metamora Evergreen 37

    Weir, W.Va. 82, Cadiz Harrison Cent. 77, 2OT

    Westerville Cent. 40, Pickerington N. 38

    Westerville N. 66, Cols. Franklin Hts. 30

    Westerville S. 60, Dublin Scioto 45

    Westlake 49, Rocky River 41

    Willard 53, Port Clinton 48

    Williamsport Westfall 43, Frankfort Adena 42

    Willoughby S. 50, Cle. Benedictine 44

    Windham 51, Cortland Maplewood 39

    Wooster Triway 77, Orrville 56

    Worthington Kilbourne 54, Canal Winchester 44

    Youngs. Mooney 43, Warren Howland 39

    Youngs. Ursuline 67, Austintown Fitch 50

    Youngs. Valley Christian 54, E. Palestine 42

    Zanesville 48, Pataskala Watkins Memorial 45

    Zanesville Maysville 89, Byesville Meadowbrook 25

    Zanesville W. Muskingum 61, Thornville Sheridan 45

    ___

    Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

    All contents © copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.