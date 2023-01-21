Friday’s Scores
BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. East 83, Akr. Firestone 64
Akron Garfield 59, Akr. North 20
Albany Alexander 58, McArthur Vinton County 54
Andover Pymatuning Valley 63, Vienna Mathews 27
Arcanum 52, Pitsburg Franklin-Monroe 21
Arlington 46, Pandora-Gilboa 45
Ashland Mapleton 59, New London 41
Avon 49, Avon Lake 44
Bainbridge Paint Valley 64, Southeastern 52
Batavia Clermont NE 61, Felicity-Franklin 49
Beavercreek 59, Springfield 47
Bellbrook 65, Waynesville 64
Belmont Union Local 61, Cambridge 52
Beloit W. Branch 40, Alliance Marlington 37
Berlin Center Western Reserve 50, Atwater Waterloo 43
Bluffton 76, Van Wert Lincolnview 43
Bowerston Conotton Valley 56, Newcomerstown 18
Brecksville-Broadview Hts. 63, Wadsworth 59
Bristol 64, Fairport Harbor Harding 45
Brooke, W.Va. 65, Steubenville 53
Brookfield 59, Campbell Memorial 58, OT
Brooklyn 86, Wickliffe 75
Brookville 73, Germantown Valley View 65
Brunswick 52, Strongsville 47
Caldwell 64, Barnesville 55
Camden Preble Shawnee 65, Newton Local 36
Can. Glenoak 64, Massillon Perry 55
Can. McKinley 53, Uniontown Lake 34
Canal Fulton Northwest 81, Massillon Tuslaw 60
Canfield 66, Youngs. Chaney High School 58
Canfield S. Range 58, Niles McKinley 45
Carlisle 60, Middletown Madison Senior 54, OT
Carrollton 65, Alliance 60
Casstown Miami E. 46, Sidney Lehman 34
Celina 44, Lima Bath 40
Centerburg 57, Howard E. Knox 32
Centerville 80, Miamisburg 50
Chagrin Falls 58, Ashtabula Edgewood 43
Chardon 66, Chagrin Falls Kenston 51
Chesapeake 56, Portsmouth 41
Chesterland W. Geauga 61, Perry 33
Chillicothe Unioto 65, Piketon 55
Chillicothe Zane Trace 86, Chillicothe Huntington 59
Cin. Mariemont 42, Cin. Indian Hill 37
Cin. McNicholas 64, Bishop Fenwick 43
Cin. Moeller 50, Cin. Elder 40
Cin. Seven Hills 67, Lockland 53
Cin. St. Xavier 56, Cin. La Salle 48
Cin. Sycamore 48, Cin. Colerain 38
Cin. Withrow 66, Cin. Aiken 21
Cin. Woodward 71, Cin. Hughes 67
Cin. Wyoming 67, Reading 37
Clarksville Clinton-Massie 50, Wilmington 43
Cle. Hts. 75, Shaker Hts. 62
Cle. Hts. Lutheran E. 66, Cle. St. Ignatius 64
Clyde 65, Vermilion 47
Coldwater 44, Rockford Parkway 35
Collins Western Reserve 70, Norwalk St. Paul 63
Cols. Africentric 87, Cols. Walnut Ridge 44
Cols. DeSales 50, Bishop Hartley 38
Cols. Eastmoor 68, West 45
Cols. Linden-McKinley 46, Cols. Centennial 30
Cols. Marion-Franklin 63, South 62
Cols. Mifflin 49, Cols. Beechcroft 40
Cols. St. Charles 35, Bishop Watterson 27
Cols. Whetstone 75, East 54
Columbia Station Columbia 65, Sullivan Black River 57
Columbiana Crestview 52, Youngs. Liberty 39
Convoy Crestview 72, Delphos Jefferson 43
Copley 70, Aurora 60
Cory-Rawson 53, N. Baltimore 21
Coshocton 76, Philo 71
Creston Norwayne 78, West Salem Northwestern 38
Cuyahoga Falls CVCA 63, Can. South 35
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 84, Chardon NDCL 54
Cuyahoga Hts. 52, Kirtland 44, OT
Dalton 81, Apple Creek Waynedale 50
Day. Belmont 70, Day. Stivers 67
Day. Carroll 58, Day. Chaminade Julienne 57
Day. Meadowdale 60, Day. Dunbar 56
Day. Oakwood 70, Franklin 52
Day. Ponitz Tech. 58, Day. Thurgood Marshall 45
Defiance 80, Elida 45
Defiance Tinora 53, Defiance Ayersville 37
Delaware Hayes 67, Sunbury Big Walnut 45
Delaware Olentangy Berlin 49, Lewis Center Olentangy 47
Delphos St. John’s 56, Versailles 45
Delta 57, Archbold 43
Dover 65, Wheeling Central, W.Va. 40
Dublin Jerome 64, Thomas Worthington 49
E. Liverpool 60, Wintersville Indian Creek 42
Edgerton 61, Sherwood Fairview 51
Edon 60, W. Unity Hilltop 39
Elyria Cath. 65, N. Olmsted 61
Fairfield 58, Mason 53
Findlay Liberty-Benton 65, McComb 37
Franklin Furnace Green 83, Portsmouth Clay 58
Fredericktown 79, Danville 70
Galion Northmor 51, Cardington-Lincoln 38
Gallipolis Gallia 68, Coal Grove Dawson-Bryant 38
Garfield Hts. Trinity 57, Middlefield Cardinal 55
Gates Mills Hawken 67, Ashtabula Lakeside 52
Geneva 62, Orange 54
Genoa Area 67, Elmore Woodmore 31
Georgetown 82, Blanchester 48
Gnadenhutten Indian Valley 62, Uhrichsville Claymont 43
Grafton Midview 62, Olmsted Falls 51
Grove City 69, New Albany 53
Grove City Cent. Crossing 33, Lancaster 30
Hamilton Ross 60, Cin. Mt. Healthy 59
Hamler Patrick Henry 56, Bryan 43
Harrod Allen E. 71, Leipsic 68
Haviland Wayne Trace 46, Antwerp 43
Heath 56, Utica 47
Hilliard Bradley 44, Cols. Upper Arlington 30
Hilliard Darby 47, Marysville 41
Hubbard 55, Cortland Lakeview 39
Huber Hts. Wayne 46, Clayton Northmont 38
Huron 62, Castalia Margaretta 39
Ironton 84, Ironton Rock Hill 62
Jackson Center 50, Botkins 32
Jamestown Greeneview 64, W. Jefferson 42
Jefferson Area 54, Poland Seminary 51
Jeromesville Hillsdale 59, Doylestown Chippewa 54
Johnstown 51, Hebron Lakewood 17
Kettering Alter 76, Hamilton Badin 38
Kings Mills Kings 64, Cin. West Clermont 29
Lakeside Danbury 58, Kansas Lakota 15
Lakewood St. Edward 87, Cle. VASJ 60
Leavittsburg LaBrae 63, Garrettsville Garfield 46
Lewis Center Olentangy Orange 71, Hilliard Davidson 40
Liberty Center 45, Swanton 34
Lima Sr. 80, Oregon Clay 42
Lima Temple Christian 59, Waynesfield-Goshen 44
Lisbon Beaver 76, Richmond Edison 35
Lodi Cloverleaf 46, Streetsboro 44
London 43, New Carlisle Tecumseh 30
Louisville Aquinas 77, Hartville Lake Center Christian 68
Lowellville 55, N. Jackson Jackson-Milton 42
Macedonia Nordonia 64, N. Royalton 63, OT
Madison 56, Eastlake North 55
Magnolia Sandy Valley 55, W. Lafayette Ridgewood 44
Malvern 78, Tuscarawas Cent. Cath. 50
Mansfield Christian 45, Crestline 39
Mansfield Sr. 57, Mt. Vernon 42
Maple Hts. 48, Garfield Hts. 47
Maria Stein Marion Local 48, Ft. Recovery 32
Marietta 57, Point Pleasant, W.Va. 45
Marion Elgin 59, Morral Ridgedale 45
Mayfield 73, Painesville Riverside 66
McDonald 57, Mineral Ridge 47
McGuffey Upper Scioto Valley 70, Dola Hardin Northern 51
Medina 53, Solon 33
Medina Buckeye 48, Parma Hts. Valley Forge 32
Medina Highland 60, Tallmadge 58
Mentor 72, Euclid 57
Mentor Lake Cath. 69, Parma Padua 52
Middletown 57, Cin. Princeton 56
Milford Center Fairbanks 50, Spring. Cath. Cent. 48
Millersburg W. Holmes 56, Wooster 37
Mogadore 71, Rootstown 38
Mowrystown Whiteoak 50, Fayetteville-Perry 47
Mt. Orab Western Brown 54, Goshen 49
N. Ridgeville 71, Amherst Steele 62
New Bremen 73, St. Henry 63
New Concord John Glenn 63, McConnelsville Morgan 43
New Lexington 45, Dresden Tri-Valley 43
New Philadelphia 60, Ashland 55
New Richmond 72, Batavia 60
Norwood 58, Cin. N. College Hill 47
Oak Harbor 57, Milan Edison 49
Oberlin Firelands 63, Lorain Clearview 62
Orwell Grand Valley 74, Independence 68
Ottawa-Glandorf 64, Van Wert 62, 2OT
Ottoville 68, Ft. Jennings 33
Parma Hts. Holy Name 55, Lakewood 53, OT
Pataskala Licking Hts. 68, Newark Licking Valley 44
Pemberville Eastwood 60, Millbury Lake 47
Pickerington Cent. 42, Newark 36
Plain City Jonathan Alder 51, Spring. Kenton Ridge 42
Portsmouth Notre Dame 56, Latham Western 36
Powell Olentangy Liberty 56, Dublin Coffman 47
Richfield Revere 79, Cuyahoga Falls 44
Richwood N. Union 56, Bellefontaine Benjamin Logan 33
Rossford 58, Fostoria 41
S. Point 50, Proctorville Fairland 40
Salem 59, Minerva 43
Sandusky 84, Tiffin Columbian 61
Sandusky Perkins 69, Norwalk 67
Sarahsville Shenandoah 71, Waterford 61
Sheffield Brookside 76, LaGrange Keystone 63
Smithville 69, Rittman 27
Southington Chalker 62, Ashtabula St. John 50
Spencerville 61, Columbus Grove 37
Spring. Shawnee 46, Bellefontaine 42
St. Clairsville 91, Bellaire 81
St. Marys Memorial 78, Lima Shawnee 55
St. Paris Graham 40, Lewistown Indian Lake 34
Stewart Federal Hocking 73, Crown City S. Gallia 31
Strasburg-Franklin 56, E. Can. 34
Struthers 56, Girard 54
Tiffin Calvert 66, Fremont St. Joseph 41
Tipp City Tippecanoe 62, Piqua 41
Tol. Cent. Cath. 62, Toledo St. John’s Jesuit 46
Tol. Emmanuel Baptist 72, Tol. Christian 60
Tol. St. Francis 77, Fremont Ross 62
Tol. Whitmer 51, Findlay 46
Troy 68, Xenia 64, OT
Troy Christian 58, Milton-Union 23
Twinsburg 57, Hudson 43
Union City Mississinawa Valley 61, Lewisburg Tri-County N. 53
Vandalia Butler 47, Greenville 36
W. Chester Lakota W. 37, Liberty Twp. Lakota E. 36
Wapakoneta 62, Kenton 34
Warren JFK 66, Ravenna SE 42
Warsaw River View 50, Crooksville 44
Washington C.H. Miami Trace 59, Jackson 46
Wauseon 51, Metamora Evergreen 37
Weir, W.Va. 82, Cadiz Harrison Cent. 77, 2OT
Westerville Cent. 40, Pickerington N. 38
Westerville N. 66, Cols. Franklin Hts. 30
Westerville S. 60, Dublin Scioto 45
Westlake 49, Rocky River 41
Willard 53, Port Clinton 48
Williamsport Westfall 43, Frankfort Adena 42
Willoughby S. 50, Cle. Benedictine 44
Windham 51, Cortland Maplewood 39
Wooster Triway 77, Orrville 56
Worthington Kilbourne 54, Canal Winchester 44
Youngs. Mooney 43, Warren Howland 39
Youngs. Ursuline 67, Austintown Fitch 50
Youngs. Valley Christian 54, E. Palestine 42
Zanesville 48, Pataskala Watkins Memorial 45
Zanesville Maysville 89, Byesville Meadowbrook 25
Zanesville W. Muskingum 61, Thornville Sheridan 45
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