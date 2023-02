BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Tuesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at UCONN;3½;Marquette at INDIANA;4½;Rutgers at TULANE;1½;Cincinnati at TEXAS A&M;3½;Auburn at GEORGIA;1½;Ole;Miss at PITTSBURGH;15½;Louisville North Carolina;1½;at;WAKE;FOREST at UNC GREENSBORO;9½;East;Tennessee;State at VCU;2½;Dayton Drake;4½;at;MURRAY;STATE at BUTLER;1½;St.;John's;(NY) at MICHIGAN STATE;3½;Maryland at VIRGINIA;7½;NC;State at KENTUCKY;4½;Arkansas at AIR FORCE;1½;Colorado;State at KANSAS STATE;3½;TCU at MISSOURI;15½;South;Carolina at SAINT LOUIS;11½;Rhode;Island at FRESNO STATE;2½;San;Jose;State at NEW MEXICO;3½;Nevada

NBA

Tuesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG New York;2;(OFF);at;ORLANDO at NEW ORLEANS;OFF;(OFF);Atlanta at BROOKLYN;OFF;(OFF);Phoenix at MEMPHIS;OFF;(OFF);Chicago at DENVER;6½;(236);Minnesota at LA LAKERS;7½;(237½);Oklahoma;City

ADVERTISEMENT

NFL

Sunday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at PHILADELPHIA;1½;1½;(50½);Kansas;City

NHL

Tuesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at PITTSBURGH;OFF;Colorado;OFF at TAMPA BAY;OFF;San;Jose;OFF at DETROIT;OFF;Edmonton;OFF at N.Y ISLANDERS;OFF;Seattle;OFF at NASHVILLE;OFF;Vegas;OFF at CHICAGO;OFF;Anaheim;OFF

For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/