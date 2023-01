BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

College Basketball

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at XAVIER;3½;Creighton at WEST VIRGINIA;2;Baylor at ARKANSAS;PK;Alabama UConn;2;at;MARQUETTE

NBA

Wednesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at WASHINGTON;1;(OFF);Chicago at DETROIT;OFF;(OFF);Minnesota at NEW YORK;5;(OFF);Indiana at BOSTON;8½;(OFF);New;Orleans Milwaukee;1;(OFF);at;ATLANTA at MEMPHIS;OFF;(OFF);San;Antonio at DENVER;OFF;(OFF);Phoenix at SACRAMENTO;9½;(OFF);Houston FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG

NFL

Saturday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at SAN FRANCISCO;10;9½;(42½);Seattle LA Chargers;1½;1½;(47½);at;JACKSONVILLE

Sunday

at BUFFALO;10½;9;(45½);Miami at MINNESOTA;3;3;(48½);NY;Giants at CINCINNATI;6½;7;(42½);Baltimore

Monday

Dallas;3;2½;(45½);at;TAMPA;BAY

NHL

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line Washington;-184;at;PHILADELPHIA;+152 at TORONTO;-196;Nashville;+162 Edmonton;-225;at;ANAHEIM;+184 at LOS ANGELES;-215;San;Jose;+176

