BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Tuesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at SETON HALL;12½;Georgetown Vanderbilt;4½;at;SOUTH;CAROLINA at OHIO;5½;Buffalo Illinois;1½;at;PENN;STATE at UMASS;3½;Loyola;Chicago Kent State;12½;at;WESTERN;MICHIGAN at SYRACUSE;½;NC;State Creighton;2½;at;PROVIDENCE Southern Illinois;3½;at;VALPARAISO at AUBURN;5½;Missouri at DUKE;12½;Notre;Dame at PITTSBURGH;8½;Boston;College

NBA

Tuesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at MILWAUKEE;4;(227½);Boston at TORONTO;6;(OFF);Orlando at PHOENIX;3;(234);Sacramento at PORTLAND;OFF;(OFF);Washington at LA CLIPPERS;OFF;(OFF);Golden;State

NHL

Tuesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line Carolina;-152;at;WASHINGTON;+126 at MONTREAL;-152;Chicago;+126 at N.Y ISLANDERS;-192;Ottawa;+158 New Jersey;-205;at;COLUMBUS;+168 Florida;-125;at;ST.;LOUIS;+104 at WINNIPEG;-142;Seattle;+118 Boston;-120;at;DALLAS;+100 Tampa Bay;-111;at;COLORADO;-108 Pittsburgh;-164;at;SAN;JOSE;+136

For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/