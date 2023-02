BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG Hofstra;5½;at;NORTHEASTERN at MICHIGAN;10½;Nebraska Creighton;3½;at;SETON;HALL Notre Dame;1½;at;GEORGIA;TECH at VIRGINIA TECH;13½;Boston;College at FORDHAM;6;UMass at INDIANA STATE;13;Valparaiso at NAVY;9½;Bucknell Memphis;5½;at;SOUTH;FLORIDA at TOWSON;15½;Hampton at WOFFORD;6;Western;Carolina at MISSOURI STATE;½;Belmont at SAINT BONAVENTURE;6½;La;Salle at WRIGHT STATE;17½;IUPUI Tennessee;9½;at;VANDERBILT at CHARLESTON (SC);9½;UNC;Wilmington at CHATTANOOGA;9;Citadel Furman;15;at;VMI at DUQUESNE;4½;George;Mason Richmond;1½;at;GEORGE;WASHINGTON at DELAWARE;2½;Drexel Samford;3½;at;MERCER at WEST VIRGINIA;3½;Iowa;State Syracuse;2½;at;FLORIDA;STATE at N.C. A&T;5;Elon at HOUSTON;26½;Tulsa Temple;2½;at;SMU at PROVIDENCE;14½;Georgetown Bradley;7½;at;ILLINOIS;STATE at UTAH VALLEY;7;Cal;Baptist at WICHITA STATE;1½;UCF at SOUTHERN ILLINOIS;12½;UIC at OKLAHOMA STATE;5½;Texas;Tech Northern Iowa;10;at;EVANSVILLE at VILLANOVA;9½;DePaul at PENN STATE;4½;Wisconsin at ALABAMA;9½;Florida at LOYOLA CHICAGO;2½;Saint;Joseph's;(PA) at GRAND CANYON;6½;New;Mexico;State at MISSISSIPPI STATE;9½;LSU at BAYLOR;9½;Oklahoma at SEATTLE U;5½;Utah;Tech at UTAH STATE;1½;San;Diego;State UNLV;2½;at;WYOMING

NBA

Wednesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at WASHINGTON;OFF;(OFF);Charlotte at CLEVELAND;12;(222½);Detroit at TORONTO;10½;(234½);San;Antonio at MIAMI;6;(222½);Indiana at BOSTON;OFF;(OFF);Philadelphia Sacramento;7½;(241);at;HOUSTON at UTAH;OFF;(OFF);Minnesota at LA CLIPPERS;OFF;(OFF);Dallas at PORTLAND;3½;(234½);Golden;State

NFL

Sunday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at PHILADELPHIA;1½;1½;(50½);Kansas;City

NHL

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at N.Y RANGERS;-240;Vancouver;+195 at DALLAS;-134;Minnesota;+112

