BC-Sports-Odds

College Basketball

Monday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at VIRGINIA TECH;2½;Duke Colgate;5½;at;BOSTON;UNIVERSITY Pennsylvania;13½;at;HARTFORD at COASTAL CAROLINA;8½;Chicago;State at WESTERN ILLINOIS;6½;North;Dakota at DETROIT MERCY;5½;Oakland at SOUTH CAROLINA STATE;6½;Delaware;State at HOWARD;7½;Coppin;State at NORTH CAROLINA CENTRAL;7½;Maryland-Eastern;Shore Norfolk State;3½;at;MORGAN;STATE Prairie View A&M;2½;at;ALABAMA;A&M at ALCORN STATE;10½;Bethune-Cookman Texas Southern;3½;at;ALABAMA;STATE Southern;8½;at;MISSISSIPPI;VALLEY;STATE at JACKSON STATE;11½;Florida;A&M Grambling;3½;at;UAPB at BAYLOR;3½;Kansas at NEVADA;2½;New;Mexico

NBA

Monday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG Boston;7½;(OFF);at;ORLANDO Milwaukee;11½;(OFF);at;DETROIT Minnesota;6;(OFF);at;HOUSTON at CHICAGO;1½;(237½);Atlanta at UTAH;7;(OFF);Charlotte at PORTLAND;9½;(241½);San;Antonio Memphis;2;(244½);at;SACRAMENTO

NFL

Sunday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at PHILADELPHIA;2½;2½;45½;San;Francisco at KANSAS CITY;1½;2½;47½;Cincinnati

NHL

Monday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at TORONTO;-245;N.Y;Islanders;+195 at N.Y RANGERS;-138;Florida;+115 at DALLAS;-178;Buffalo;+146 at CALGARY;-375;Columbus;+290

