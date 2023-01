BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

College Basketball

Thursday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at WAGNER;10;Saint;Francis;(BKN) Eastern Kentucky;1;at;BELLARMINE at APPALACHIAN STATE;5;Georgia;State at NORTHERN KENTUCKY;17;Green;Bay at RADFORD;1½;Longwood at MICHIGAN STATE;3;Iowa at QUEENS;PK;FGCU at MEMPHIS;12½;SMU Jacksonville;3½;at;NORTH;ALABAMA at CENT. CONN. ST.;PK;Merrimack at LIBERTY;13½;Stetson at WESTERN ILLINOIS;5;South;Dakota SIU-Edwardsville;2;at;TENNESSEE;TECH Hofstra;11½;at;ELON at FLORIDA ATLANTIC;9;Middle;Tennessee at MOREHEAD STATE;7½;Little;Rock Fairfield;1;at;MOUNT;ST.;MARY'S at TOWSON;9½;Northeastern at WILLIAM & MARY;4;Stony;Brook Delaware;8;at;HAMPTON at WRIGHT STATE;3½;Milwaukee Western Kentucky;2;at;FLORIDA;INTERNATIONAL at JAMES MADISON;12;Coastal;Carolina at MARSHALL;15½;UL;Monroe Drexel;2½;at;N.C.;A&T at KENNESAW STATE;10;Austin;Peay Texas A&M-Commerce;5½;at;LAMAR at ORAL ROBERTS;17½;Denver at SOUTHEAST MISSOURI STATE;6;Tennessee;State at ST. THOMAS;PK;South;Dakota;State at RICE;1;Charlotte Grand Canyon;4;at;ABILENE;CHRISTIAN at SOUTH ALABAMA;2½;Old;Dominion at TARLETON STATE;3½;Utah;Tech at TEXAS STATE;2½;Georgia;Southern at SOUTHERN MISS;13;Arkansas;State at UMKC;7;Omaha at LOUISIANA;4½;Troy North Florida;1½;at;CENTRAL;ARKANSAS at SE LOUISIANA;8;New;Orleans at TEXAS A&M-CC;3½;Nicholls;State at INCARNATE WORD;PK;McNeese at SOUTHERN INDIANA;11½;Eastern;Illinois at SAM HOUSTON;6;Seattle;U Purdue;5;at;MICHIGAN at EASTERN WASHINGTON;10;Idaho;State Lipscomb;3½;at;JACKSONVILLE;STATE at UAB;9½;Louisiana;Tech at SOUTHERN UTAH;PK;Utah;Valley UCLA;4½;at;USC at NORTH TEXAS;19½;UTSA at OREGON;4½;Colorado at NORTHWESTERN STATE;13;Houston;Baptist Weber State;2;at;IDAHO UC Davis;5;at;CSU;BAKERSFIELD Long Beach State;4;at;CAL;POLY UC Irvine;1½;at;CSU;FULLERTON at CSU NORTHRIDGE;PK;UCSD Montana State;3½;at;PORTLAND;STATE at PEPPERDINE;4½;San;Diego at LOYOLA MARYMOUNT;7½;Portland at SACRAMENTO STATE;1½;Montana Arizona State;1½;at;WASHINGTON Utah;7½;at;OREGON;STATE Arizona;4;at;WASHINGTON;STATE at HAWAII;1;UCSB

NBA

Thursday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at BROOKLYN;9;(OFF);Detroit Chicago;5½;(OFF);at;CHARLOTTE at BOSTON;7½;(OFF);New;York Cleveland;7;(OFF);at;HOUSTON Dallas;1;(OFF);at;PHOENIX at LA CLIPPERS;13;(OFF);San;Antonio

NFL

Sunday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at PHILADELPHIA;2½;2½;(46½);San;Francisco Cincinnati;1½;1;(47½);at;KANSAS;CITY

NHL

Thursday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at WASHINGTON;-113;Pittsburgh;-108 Detroit;-160;at;MONTREAL;+132 at TAMPA BAY;-118;Boston;-102 New Jersey;-140;at;NASHVILLE;+116 at MINNESOTA;-230;Philadelphia;+188 at WINNIPEG;-182;Buffalo;+150 at COLORADO;-385;Anaheim;+300 at CALGARY;-400;Chicago;+310 St. Louis;-162;at;ARIZONA;+134

