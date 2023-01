BC-Sports-Odds, 1st Ld-Writethru

Sports Betting Line

College Basketball

Saturday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at NORTH CAROLINA;12½;Notre;Dame Nebraska;3½;at;MINNESOTA at UCONN;8;Creighton at MISSOURI;9;Vanderbilt Texas;1½;at;OKLAHOMA;STATE at PROVIDENCE;7;St.;John's;(NY) at VCU;4½;Davidson at BUFFALO;10½;Northern;Illinois at PURDUE FORT WAYNE;8½;Milwaukee at FLORIDA STATE;2½;Georgia;Tech at ALABAMA;5½;Kentucky Duke;10;at;BOSTON;COLLEGE at ILLINOIS;6½;Wisconsin at YOUNGSTOWN STATE;22½;IUPUI at MISSISSIPPI STATE;5;Ole;Miss at NORTH DAKOTA STATE;3;South;Dakota at CHATTANOOGA;15½;VMI at FLORIDA ATLANTIC;9½;Charlotte at TEMPLE;PK;Tulane at TCU;5½;Iowa;State Illinois State;1;at;EVANSVILLE at MARQUETTE;18½;Georgetown UNC Wilmington;6;at;N.C.;A&T Rhode Island;1½;at;LA;SALLE Hofstra;6;at;WILLIAM;&;MARY South Dakota State;5;at;NORTH;DAKOTA UMass;1½;at;GEORGE;WASHINGTON at GEORGE MASON;7;Loyola;Chicago at INDIANA STATE;13½;UIC at FORDHAM;4½;Saint;Joseph's;(PA) at EASTERN MICHIGAN;PK;Central;Michigan Southern Illinois;1½;at;NORTHERN;IOWA at MEMPHIS;14½;East;Carolina Seattle U;2½;at;UT;ARLINGTON at WESTERN ILLINOIS;3;Denver at CLEVELAND STATE;15½;Green;Bay at MOREHEAD STATE;8½;Eastern;Illinois at SFA;1;Grand;Canyon at BRADLEY;15½;Valparaiso at LOUISIANA TECH;6½;UTEP Wake Forest;10;at;LOUISVILLE at GEORGIA SOUTHERN;PK;Old;Dominion Southern Miss;7;at;UL;MONROE at MARSHALL;13;Coastal;Carolina

NBA

Saturday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG Boston;12½;(OFF);at;SAN;ANTONIO at DALLAS;7;(225½);New;Orleans at CHICAGO;1½;(OFF);Utah at GOLDEN STATE;6½;(OFF);Orlando at SACRAMENTO;8½;(OFF);LA;Lakers

College Football

Monday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG Georgia;14½;12½;(62½);TCU

NFL

Saturday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG Kansas City;9½;9½;(52½);at;LAS;VEGAS at JACKSONVILLE;5½;6½;(38½);Tennessee

Sunday

Minnesota;2½;5½;(42½);at;CHICAGO at CINCINNATI;7;9½;(39½);Baltimore at INDIANAPOLIS;2½;2½;(38);Houston at ATLANTA;7;4½;(40½);Tampa;Bay at BUFFALO;8½;7;(43½);New;England at MIAMI;3;3;(37½);NY;Jets at NEW ORLEANS;3½;3½;(41½);Carolina at PITTSBURGH;2½;2½;(40½);Cleveland at DENVER;3;3;(39½);LA;Chargers at PHILADELPHIA;14;14;(43½);NY;Giants Dallas;6½;7;(40½);at;WASHINGTON at SAN FRANCISCO;13;14;(39½);Arizona at SEATTLE;4½;6;(41½);LA;Rams at GREEN BAY;4½;4½;(49½);Detroit

NHL

Saturday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at NEW JERSEY;-128;N.Y;Rangers;+106 Carolina;-295;at;COLUMBUS;+235 at TORONTO;-275;Detroit;+220 Seattle;-118;at;OTTAWA;-102 Minnesota;-118;at;BUFFALO;-102 St. Louis;-160;at;MONTREAL;+132 at EDMONTON;-115;Colorado;-104 at VEGAS;-150;Los;Angeles;+125 Boston;-240;at;SAN;JOSE;+195

