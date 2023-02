BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Thursday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at NORTH DAKOTA;3½;Western;Illinois at OHIO STATE;½;Penn;State at UNC WILMINGTON;11;Stony;Brook at WILLIAM & MARY;1½;Elon Memphis;3½;at;WICHITA;STATE at SACRED HEART;7½;Saint;Francis;(BKN) at CHARLESTON (SC);7½;Towson at DREXEL;5½;Northeastern at FLORIDA INTERNATIONAL;½;UTEP Delaware;2½;at;N.C.;A&T at FLORIDA ATLANTIC;20;UTSA at DETROIT MERCY;1½;Northern;Kentucky Wright State;2;at;OAKLAND North Texas;2½;at;CHARLOTTE Utah Tech;1;at;UT;RIO;GRANDE;VALLEY Robert Morris;10½;at;IUPUI at SAM HOUSTON;6½;Cal;Baptist at UAB;12½;Rice at SOUTH DAKOTA STATE;10½;UMKC at SIU-EDWARDSVILLE;8;Little;Rock Oral Roberts;14;at;SOUTH;DAKOTA Utah Valley;4;at;TARLETON;STATE at NORTH DAKOTA STATE;3;St.;Thomas Southern Utah;5;at;UT;ARLINGTON at RUTGERS;5½;Michigan at MILWAUKEE;3½;Purdue;Fort;Wayne at SOUTHERN INDIANA;5½;Tennessee;Tech at MONTANA;7;Portland;State at IDAHO STATE;4;Idaho at WESTERN KENTUCKY;4½;Louisiana;Tech Southeast Missouri State;4;at;LINDENWOOD Washington;7½;at;CAL at ILLINOIS;5½;Northwestern at COLORADO;2½;USC at MONTANA STATE;10;Sacramento;State Eastern Washington;2½;at;WEBER;STATE at UT MARTIN;4;Tennessee;State Cleveland State;14;at;GREEN;BAY at CSU NORTHRIDGE;1;CSU;Bakersfield at SANTA CLARA;10½;Pepperdine at SAINT MARY'S (CA);18½;Pacific at UC IRVINE;13½;UCSD at UCSB;5½;Long;Beach;State at STANFORD;1½;Washington;State UCLA;7½;at;UTAH at SAN FRANCISCO;7½;Portland at GONZAGA;20½;San;Diego at HAWAII;3½;UC;Riverside

ADVERTISEMENT

NBA

Thursday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at CLEVELAND;2½;(223);Denver Boston;8½;(234);at;INDIANA at ORLANDO;6½;(226½);Detroit at TORONTO;5½;(225½);New;Orleans at PHILADELPHIA;4;(229);Memphis at DALLAS;13½;(235);San;Antonio at UTAH;2;(239½);Oklahoma;City at SACRAMENTO;5;(239½);Portland at LA LAKERS;5;(238);Golden;State

NHL

Thursday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at TAMPA BAY;-230;Buffalo;+188 at NEW JERSEY;-146;Los;Angeles;+122 New York;-162;at;DETROIT;+134 Minnesota;-196;at;COLUMBUS;+160 at WASHINGTON;-275;Anaheim;+220 Edmonton;-115;at;PITTSBURGH;-105 at ST. LOUIS;-120;Vancouver;+100 Boston;-172;at;SEATTLE;+142 at VEGAS;-156;Calgary;+130 Nashville;-134;at;SAN;JOSE;+112

For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/