BC-Sports-Odds

College Basketball

Saturday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at NORTHEASTERN;PK;Drexel at OKLAHOMA;3;West;Virginia at TENNESSEE;14;Kentucky at NC STATE;3½;Miami at GEORGE MASON;4½;Davidson Cleveland State;11;at;IUPUI at SAINT JOSEPH'S (PA);1;Loyola;Chicago Bowling Green;1½;at;WESTERN;MICHIGAN at DETROIT MERCY;5½;Robert;Morris at HARVARD;15½;Columbia at INDIANA;4½;Wisconsin Western Carolina;1;at;CITADEL at OMAHA;PK;North;Dakota;State at BALL STATE;11½;Miami;(OH) UCF;1;at;TULANE at CHARLOTTE;14½;UTSA Pennsylvania;4½;at;DARTMOUTH at FLORIDA ATLANTIC;4½;North;Texas at CREIGHTON;5;Providence at HOFSTRA;7½;Delaware at N.C. A&T;6½;Stony;Brook at TCU;3½;Kansas;State at GEORGIA STATE;2;Coastal;Carolina Richmond;1;at;SAINT;BONAVENTURE at LA SALLE;PK;Fordham at DENVER;5;North;Dakota Youngstown State;3½;at;OAKLAND Pittsburgh;1½;at;GEORGIA;TECH at SOUTHERN UTAH;3;SFA Southern Miss;5½;at;ARKANSAS;STATE at MOREHEAD STATE;1;Southeast;Missouri;State at RICE;4;UTEP Texas State;2½;at;UL;MONROE Cincinnati;4½;at;SMU UAB;1½;at;LOUISIANA;TECH Arizona State;7;at;OREGON;STATE Virginia;9;at;FLORIDA;STATE at CHARLESTON (SC);12½;Elon at FURMAN;6;UNC;Greensboro Saint Louis;4;at;GEORGE;WASHINGTON at KANSAS;8;Iowa;State at EVANSVILLE;1;Valparaiso at SOUTH ALABAMA;PK;Louisiana at TENNESSEE TECH;2½;Tennessee;State at EAST TENNESSEE STATE;3½;Mercer at MURRAY STATE;8½;UIC Troy;1;at;APPALACHIAN;STATE at WICHITA STATE;10½;Tulsa UC Irvine;10½;at;CSU;NORTHRIDGE Toledo;8;at;NORTHERN;ILLINOIS at EASTERN ILLINOIS;1;Little;Rock at UMASS;6½;Rhode;Island Buffalo;3;at;CENTRAL;MICHIGAN at UNC WILMINGTON;12;William;&;Mary at CLEMSON;1;Duke at BELMONT;5;Northern;Iowa at SACRAMENTO STATE;6½;Northern;Arizona at CSU BAKERSFIELD;3½;UCSD at UC DAVIS;4½;CSU;Fullerton at TARLETON STATE;4;Abilene;Christian at BAYLOR;4½;Oklahoma;State at SAMFORD;2;Chattanooga at WASHINGTON;8½;Cal Arizona;3½;at;OREGON at EASTERN WASHINGTON;10½;Idaho at UCLA;11½;Colorado

NBA

Saturday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG Milwaukee;1;(219½);at;MIAMI at INDIANA;OFF;(OFF);Memphis Boston;7½;(231);at;CHARLOTTE at TORONTO;5½;(233½);Atlanta at MINNESOTA;OFF;(OFF);Cleveland Philadelphia;4;(236);at;UTAH at PORTLAND;1½;(229);Dallas

NFL

Saturday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at SAN FRANCISCO;10;9½;(42½);Seattle LA Chargers;1½;2½;(47½);at;JACKSONVILLE

Sunday

at BUFFALO;10½;13½;(43½);Miami at MINNESOTA;3;3;(48½);NY;Giants at CINCINNATI;6½;8½;(40½);Baltimore

Monday

Dallas;3;2½;(45½);at;TAMPA;BAY

NHL

Saturday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at DALLAS;-120;Calgary;+100 at N.Y ISLANDERS;-235;Montreal;+190 at BOSTON;-160;Toronto;+132 at CAROLINA;-170;Pittsburgh;+140 at DETROIT;-230;Columbus;+188 at WASHINGTON;-245;Philadelphia;+198 at COLORADO;-200;Ottawa;+164 at FLORIDA;-210;Vancouver;+172 at MINNESOTA;-375;Arizona;+290 Tampa Bay;-178;at;ST.;LOUIS;+146 at NASHVILLE;-140;Buffalo;+116 Seattle;-235;at;CHICAGO;+190 at VEGAS;-154;Edmonton;+128 at LOS ANGELES;-118;New;Jersey;-102

