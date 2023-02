BC-Sports-Odds

College Basketball

Saturday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at IOWA;3½;Michigan;State at TEXAS TECH;2;TCU Creighton;4½;at;VILLANOVA at OKLAHOMA STATE;1½;Kansas;State at BAYLOR;3;Texas at ALABAMA;9½;Arkansas Texas A&M;1;at;MISSISSIPPI;STATE at KENTUCKY;3½;Auburn at KANSAS;8½;West;Virginia at NORTH CAROLINA;3½;Virginia at PURDUE;7½;Indiana at DUKE;6½;Virginia;Tech at UTAH;2;USC at GONZAGA;4;Saint;Mary's;(CA)

NBA

Saturday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG Toronto;7;(OFF);at;DETROIT at ORLANDO;3;(233);Indiana Miami;5½;(OFF);at;CHARLOTTE at NEW YORK;3;(227);New;Orleans at MEMPHIS;1½;(233);Denver Boston;1;(227);at;PHILADELPHIA at UTAH;10½;(242);San;Antonio

NHL

Saturday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line Edmonton;-230;at;COLUMBUS;+190 New York;-146;at;WASHINGTON;+122 Pittsburgh;-156;at;ST.;LOUIS;+130 at CAROLINA;-450;Anaheim;+340 at NEW JERSEY;-300;Philadelphia;+240 Ottawa;-166;at;MONTREAL;+142 Boston;-255;at;VANCOUVER;+205 Tampa Bay;-152;at;DETROIT;+126 at COLORADO;-134;Calgary;+112 at VEGAS;-120;Dallas;+100 at SAN JOSE;-194;Chicago;+160

