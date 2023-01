BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Will update with college basketball.

FAVORITE;LINE;UNDERDOG

NBA

Tuesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at MILWAUKEE;OFF;(OFF);Toronto Brooklyn;5½;(234½);at;SAN;ANTONIO at DENVER;8½;(233½);Portland at LA CLIPPERS;OFF;(OFF);Philadelphia FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG

NFL

Saturday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at KANSAS CITY;8½;8½;(51½);Jacksonville at PHILADELPHIA;7;7½;(48½);NY;Giants

Sunday

at BUFFALO;4;4½;(50½);Cincinnati

NHL

Tuesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at TORONTO;-300;Florida;+250 at MONTREAL;-105;Winnipeg;-115 at WASHINGTON;-107;Minnesota;-103 at PHILADELPHIA;+100;Anaheim;-110 at NASHVILLE;-105;Columbus;-115 at CHICAGO;+106;Buffalo;-117 at ARIZONA;-116;Detroit;-127 at EDMONTON;+111;Seattle;-122

For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/