BC-Sports-Odds

College Basketball

Thursday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG Milwaukee;11½;at;IUPUI Marshall;3½;at;APPALACHIAN;STATE UNC Greensboro;3;at;MERCER William & Mary;1;at;HAMPTON at GEORGIA STATE;1½;Georgia;Southern

NBA

Thursday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at INDIANA;OFF;(OFF);LA;Lakers Miami;2;(218);at;NEW;YORK at CLEVELAND;OFF;(OFF);Memphis at CHICAGO;6½;(239);Charlotte at DALLAS;5;(229);New;Orleans at DENVER;OFF;(OFF);Golden;State at MILWAUKEE;4;(233½);LA;Clippers

NFL

Sunday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at PHILADELPHIA;1½;1½;(50½);Kansas;City

