BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at SANTA CLARA;2½;Wyoming Temple;4½;at;LA;SALLE at BUTLER;1½;Kansas;State at GEORGIA;17½;Hampton at DAYTON;19½;Western;Michigan at TOLEDO;2½;Richmond at FLORIDA INTERNATIONAL;7½;Eastern;Michigan at VCU;3½;Vanderbilt at MARSHALL;3½;Akron Chattanooga;6½;at;TENNESSEE;TECH at FLORIDA ATLANTIC;7½;South;Alabama at GEORGE MASON;3½;Hofstra Drake;2½;at;INDIANA;STATE UNC Greensboro;6½;at;N.C.;A&T at SAINT BONAVENTURE;3½;Middle;Tennessee at DUKE;4½;Ohio;State Purdue;13½;at;FLORIDA;STATE at MIAMI;2½;Rutgers at COASTAL CAROLINA;1½;UNC;Wilmington at TEXAS A&M;11½;SMU at IOWA STATE;21½;North;Dakota at TEXAS TECH;16½;Georgetown at TCU;6½;Providence Northern Illinois;3½;at;EASTERN;ILLINOIS Southern Illinois;8½;at;EVANSVILLE at BRADLEY;5½;Northern;Iowa Missouri State;4½;at;UIC at RIDER;8½;Monmouth at PENNSYLVANIA;4½;Saint;Joseph's;(PA) Southern Indiana;3½;at;WESTERN;ILLINOIS at COLORADO STATE;7½;Loyola;Marymount;(CA) at GEORGE WASHINGTON;1½;South;Carolina at DEPAUL;4½;Samford at NEW MEXICO STATE;4½;UTEP at SAINT LOUIS;19½;Tennessee;State at SOUTHERN UTAH;3½;Montana;State Michigan State;2½;at;NOTRE;DAME at NEBRASKA;4½;Boston;College at INDIANA;5½;North;Carolina at SAN FRANCISCO;17½;Little;Rock at CAL BAPTIST;3½;UC;Riverside at SAINT MARY'S (CA);10½;New;Mexico USC;7½;at;CAL at PEPPERDINE;9½;Cal;Poly at SEATTLE U;8½;CSU;Fullerton

ADVERTISEMENT

NBA

Wednesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at CLEVELAND;4;(OFF);Philadelphia Atlanta;6;(225);at;ORLANDO at BOSTON;8;(OFF);Miami at BROOKLYN;5½;(223);Washington Milwaukee;6;(226);at;NEW;YORK at NEW ORLEANS;1;(OFF);Toronto Memphis;4;(231½);at;MINNESOTA at OKLAHOMA CITY;5½;(237½);San;Antonio at UTAH;6½;(OFF);LA;Clippers at PHOENIX;5½;(OFF);Chicago at DENVER;11½;(231½);Houston at SACRAMENTO;4½;(238½);Indiana at LA LAKERS;5½;(OFF);Portland

College Football

Friday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at BUFFALO;13½;11½;(55½);Akron at UTSA;7½;8½;(67½);North;Texas at USC;1;2½;(66½);Utah

Saturday

at TCU;2½;2½;(61½);Kansas;State Toledo;4½;1½;(55½);at;OHIO at TROY;8½;8½;(48½);Coastal;Carolina at BOISE STATE;5½;3½;(54½);Fresno;State at GEORGIA;16½;18½;(50½);LSU at TULANE;3½;3½;(56½);UCF Clemson;6½;7½;(63½);at;NORTH;CAROLINA at MICHIGAN;14;16½;(51½);Purdue

ADVERTISEMENT

Friday, Dec. 16

UAB;7½;10½;(44½);Miami;(OH)

NFL

Thursday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG Buffalo;6;4½;(43½);at;NEW;ENGLAND

Sunday

Jacksonville;1;1½;(51½);at;DETROIT Cleveland;5½;7;(47½);at;HOUSTON Green Bay;2½;4;(43½);at;CHICAGO at BALTIMORE;7;8½;(38½);Denver at PHILADELPHIA;6½;5½;(44½);Tennessee at MINNESOTA;3½;3;(45½);NY;Jets Washington;1;1½;(40½);at;NY;GIANTS Pittsburgh;1½;1½;(43½);at;ATLANTA Seattle;3;7½;(41½);at;LA;RAMS at SAN FRANCISCO;4½;3½;(46½);Miami Kansas City;3;2½;(52½);at;CINCINNATI LA Chargers;3;1½;(50½);at;LAS;VEGAS at DALLAS;8½;10½;(43½);Indianapolis

ADVERTISEMENT

Monday

at TAMPA BAY;6½;3½;(40½);New;Orleans

NHL

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line New York;-128;at;OTTAWA;+106 at DETROIT;-137;Buffalo;+114 at TORONTO;-310;San;Jose;+245 Edmonton;-210;at;CHICAGO;+172

For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/