BC-Sports-Odds

College Basketball

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at UMASS-LOWELL;1½;Vermont Mississippi State;2½;at;GEORGIA at HOFSTRA;20½;Monmouth at UMASS;8½;La;Salle at DUKE;8½;Pittsburgh at MIAMI;11½;Boston;College Furman;5½;at;MERCER Towson;3;at;DELAWARE at WILLIAM & MARY;6½;Hampton UNC Greensboro;9½;at;VMI at UCF;1½;Memphis Duquesne;2½;at;SAINT;JOSEPH'S;(PA) Charleston (SC);1½;at;UNC;WILMINGTON at INDIANA STATE;4½;Southern;Illinois N.C. A&T;2½;at;ELON at DAVIDSON;1½;Richmond East Tennessee State;1½;at;CITADEL at CHATTANOOGA;9½;Western;Carolina UConn;2½;at;MARQUETTE at ARKANSAS;½;Alabama at RHODE ISLAND;1½;Saint;Bonaventure at XAVIER;3½;Creighton at WEST VIRGINIA;1½;Baylor Virginia Tech;1½;at;SYRACUSE at PENN STATE;1½;Indiana Abilene Christian;5½;at;UT;RIO;GRANDE;VALLEY Florida Atlantic;10½;at;FLORIDA;INTERNATIONAL at SAINT LOUIS;6½;George;Mason at HOUSTON;23½;South;Florida Tulane;4½;at;SMU at BRADLEY;20½;Evansville Missouri State;2½;at;ILLINOIS;STATE at NORTH TEXAS;9½;Louisiana;Tech at RICE;1½;Middle;Tennessee at SAMFORD;3½;Wofford at TARLETON STATE;9½;Chicago;State at TEXAS A&M;3½;Missouri at CLEMSON;16½;Louisville Rutgers;1½;at;NORTHWESTERN at WAKE FOREST;8½;Florida;State at UTEP;11½;UTSA at CINCINNATI;9½;East;Carolina at UAB;12½;Western;Kentucky at TEXAS;6½;TCU Utah Valley;1;at;CAL;BAPTIST UC Riverside;3½;at;UCSD UC Davis;6;at;CSU;NORTHRIDGE at UC IRVINE;9;CSU;Fullerton UCSB;8;at;CSU;BAKERSFIELD at UNLV;1½;Boise;State at WASHINGTON STATE;11½;Cal

NBA

Wednesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG Minnesota;5½;(OFF);at;DETROIT Chicago;½;(OFF);at;WASHINGTON Milwaukee;1½;(232);at;ATLANTA at NEW YORK;4½;(OFF);Indiana at BOSTON;10;(229);New;Orleans at MEMPHIS;14;(OFF);San;Antonio at DENVER;OFF;(OFF);Phoenix at SACRAMENTO;8½;(239);Houston FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG

NFL

Saturday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at SAN FRANCISCO;10;9½;(42½);Seattle LA Chargers;1½;2½;(47½);at;JACKSONVILLE

Sunday

at BUFFALO;10½;9;(46½);Miami at MINNESOTA;3;3;(48½);NY;Giants at CINCINNATI;6½;7;(42½);Baltimore

Monday

Dallas;3;2½;(45½);at;TAMPA;BAY

NHL

Wednesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line Washington;-184;at;PHILADELPHIA;+152 at TORONTO;-196;Nashville;+162 Edmonton;-235;at;ANAHEIM;+190 at LOS ANGELES;-210;San;Jose;+172

