BC-Sports-Odds

College Basketball

Thursday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at SAINT FRANCIS (BKN);1;Saint;Francis;(PA) at APPALACHIAN STATE;4;Texas;State Purdue;2;at;MARYLAND North Texas;3½;at;LOUISIANA;TECH at TEMPLE;5;Wichita;State at TOWSON;7;Delaware at RADFORD;4½;UNC;Asheville Houston;15½;at;SMU at HOFSTRA;18½;Hampton at YOUNGSTOWN STATE;9½;Milwaukee Liberty;4½;at;KENNESAW;STATE Merrimack;6;at;HARTFORD at COASTAL CAROLINA;1½;Georgia;State Charleston (SC);12;at;ELON at MARSHALL;12;Georgia;Southern at ROBERT MORRIS;15½;Green;Bay at STONY BROOK;3;William;&;Mary at JACKSONVILLE STATE;2;Queens at DREXEL;1;UNC;Wilmington at CENT. CONN. ST.;2½;Wagner Florida Atlantic;4½;at;MIDDLE;TENNESSEE at JAMES MADISON;8;Old;Dominion at BELLARMINE;3;North;Alabama at EASTERN KENTUCKY;12½;Central;Arkansas at ORAL ROBERTS;18½;North;Dakota Southern Miss;1;at;SOUTH;ALABAMA at NICHOLLS STATE;2;Texas;A&M-CC at SOUTHEAST MISSOURI STATE;9;Eastern;Illinois at UMKC;2;North;Dakota;State at ARIZONA STATE;2½;Colorado Jacksonville;1½;at;AUSTIN;PEAY at MEMPHIS;6½;UCF at RICE;12½;UTSA at LOUISIANA;12;UL;Monroe at LAMAR;1;Houston;Christian at LIPSCOMB;7;North;Florida at OMAHA;1½;South;Dakota at TENNESSEE TECH;7;Lindenwood at LITTLE ROCK;PK;Southern;Indiana Troy;5½;at;ARKANSAS;STATE at MCNEESE;5;Incarnate;Word Saint Mary's (CA);13;at;SAN;DIEGO UAB;5½;at;UTEP at UT MARTIN;1;SIU-Edwardsville at NORTHWESTERN STATE;5½;SE;Louisiana Northern Colorado;1½;at;IDAHO at BYU;5;Santa;Clara at EASTERN WASHINGTON;10;Northern;Arizona at IOWA;6½;Ohio;State at MOREHEAD STATE;4½;Tennessee;State at USC;16;Cal at ARIZONA;9½;Utah at PORTLAND STATE;4½;Idaho;State at SACRAMENTO STATE;1;Weber;State Gonzaga;7;at;LOYOLA;MARYMOUNT at WASHINGTON STATE;10½;Oregon;State San Francisco;3½;at;PACIFIC at UCLA;14;Stanford

NBA

Thursday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at CHICAGO;OFF;(OFF);Milwaukee at MINNESOTA;4;(235½);Washington LA Clippers;1½;(224½);at;PHOENIX

NHL

Thursday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line Winnipeg;-215;at;COLUMBUS;+176 Florida;-120;at;WASHINGTON;+100 at CAROLINA;-465;Montreal;+350 Boston;-182;at;NASHVILLE;+150 New Jersey;-156;at;ST.;LOUIS;+130 at CALGARY;-265;Detroit;+215 at SEATTLE;-220;Philadelphia;+180 at VEGAS;-200;San;Jose;+164

