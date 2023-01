BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Friday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at KENT STATE;9;Ball;State at FAIRFIELD;4;Canisius at RICHMOND;PK;VCU Stonehill;5;at;LIU at SAINT FRANCIS (PA);5;Saint;Francis;(BKN) at ST. JOHN'S (NY);3½;Villanova at SIENA;9;Mount;St.;Mary's at WAGNER;4;Cent.;Conn.;St. Iona;13;at;MANHATTAN Toledo;4;at;BUFFALO at NEW MEXICO;1½;Boise;State

NBA

Friday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG New Orleans;2½;(225);at;ORLANDO at CLEVELAND;OFF;(OFF);Golden;State at DALLAS;PK;(216);Miami at ATLANTA;3;(232½);New;York LA Clippers;6½;(232½);at;SAN;ANTONIO at UTAH;OFF;(229);Brooklyn at DENVER;11;(241½);Indiana at SACRAMENTO;OFF;(OFF);Oklahoma;City Memphis;6½;(242);at;LA;LAKERS

NFL

Saturday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at KANSAS CITY;8½;8½;(52½);Jacksonville at PHILADELPHIA;7;7½;(48½);NY;Giants

Sunday

at BUFFALO;4;5½;(48½);Cincinnati at SAN FRANCISCO;4;3½;(46½);Dallas

NHL

Friday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at PITTSBURGH;-160;Ottawa;+132 Colorado;-156;at;VANCOUVER;+130

