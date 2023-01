BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

College Basketball

Monday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG Wright State;15;at;IUPUI at OKLAHOMA STATE;1½;West;Virginia at PURDUE;7½;Rutgers

NBA

Monday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at NEW YORK;PK;(OFF);Phoenix at CHARLOTTE;1;(OFF);LA;Lakers at CLEVELAND;OFF;(OFF);Chicago at PHILADELPHIA;4½;(OFF);New;Orleans at INDIANA;3;(OFF);Toronto at BROOKLYN;13½;(OFF);San;Antonio Dallas;7½;(OFF);at;HOUSTON at MINNESOTA;OFF;(OFF);Denver at PORTLAND;9½;(OFF);Detroit at GOLDEN STATE;5;(OFF);Atlanta at LA CLIPPERS;5;(OFF);Miami

College Football

Monday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG Mississippi State;1½;2½;(45½);Illinois USC;1½;1½;(63½);Tulane LSU;5½;15½;(54½);Purdue Utah;1½;1½;(52½);Penn;State

NFL

Sunday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at BALTIMORE;3½;1½;(35½);Pittsburgh

Monday

Buffalo;2½;1½;(49½);at;CINCINNATI

NHL

Monday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at BOSTON;-176;Pittsburgh;+146 at COLORADO;-156;Vegas;+130 Philadelphia;-114;at;ANAHEIM;-105

