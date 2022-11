Click to copy

Click to copy

BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Friday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at LOYOLA (MD);1½;Southern Vermont;3½;at;BALL;STATE Texas A&M;1½;at;DEPAUL South Dakota State;8½;at;VALPARAISO Cornell;4½;at;MONMOUTH San Francisco;1½;at;DAVIDSON Loyola Chicago;3½;at;HARVARD at SFA;3½;Quinnipiac at OHIO;14½;Eastern;Illinois Missouri State;6½;at;UNC;WILMINGTON UL Monroe;3½;at;OMAHA at SAMFORD;3½;Louisiana;Tech at WASHINGTON STATE;11½;Detroit;Mercy UNC Greensboro;2½;at;MONTANA;STATE

NBA

Friday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG Minnesota;4;(225);at;CHARLOTTE at ORLANDO;3½;(OFF);Philadelphia at NEW YORK;4½;(220½);Portland at MEMPHIS;1½;(OFF);New;Orleans at BOSTON;8;(OFF);Sacramento at MILWAUKEE;3;(OFF);Cleveland at MIAMI;3½;(OFF);Washington Atlanta;7;(OFF);at;HOUSTON Chicago;1½;(OFF);at;OKLAHOMA;CITY Brooklyn;3;(OFF);at;INDIANA LA Lakers;5;(OFF);at;SAN;ANTONIO at PHOENIX;12;(OFF);Detroit at GOLDEN STATE;7;(OFF);Utah Denver;3;(OFF);at;LA;CLIPPERS

ADVERTISEMENT

College Football

Thursday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at OLE MISS;5½;2½;(63½);Mississippi;State

Friday

at EASTERN MICHIGAN;1½;1½;(54½);Central;Michigan at CINCINNATI;3½;1½;(44½);Tulane Toledo;14½;7½;(51½);at;WESTERN;MICHIGAN at BOISE STATE;16½;16½;(51½);Utah;State at TEXAS;4½;8½;(55½);Baylor at ARIZONA;3½;3½;(65½);Arizona;State at COLORADO STATE;6½;7½;(35½);New;Mexico at NORTH CAROLINA;4½;6½;(55½);NC;State Arkansas;4½;3½;(55½);at;MISSOURI at IOWA;3½;10½;(38½);Nebraska UCLA;6½;10½;(61½);at;CAL at FLORIDA STATE;2;9½;(57½);Florida at FRESNO STATE;14½;14½;(50½);Wyoming

Saturday

Western Kentucky;6½;7½;(61½);at;FLORIDA;ATLANTIC at OHIO STATE;8½;7½;(56½);Michigan at LIBERTY;24½;24½;(51½);New;Mexico;State at SOUTH ALABAMA;16½;15½;(47½);Old;Dominion at MARSHALL;5½;5½;(45½);Georgia;State at OKLAHOMA STATE;9½;8½;(62½);West;Virginia at JAMES MADISON;14½;14½;(52½);Coastal;Carolina Army;19½;19½;(45½);at;UMASS at CLEMSON;15½;14½;(51½);South;Carolina at GEORGIA;29½;36½;(48½);Georgia;Tech at MARYLAND;13½;14½;(48½);Rutgers at BUFFALO;2½;4½;(52½);Kent;State East Carolina;12½;9½;(51½);at;TEMPLE at NORTHERN ILLINOIS;9½;9½;(53½);Akron at NORTH TEXAS;13½;14½;(58½);Rice at KENTUCKY;4½;2½;(43½);Louisville at WISCONSIN;7½;3½;(35½);Minnesota at SAN JOSE STATE;13½;14½;(57½);Hawaii Illinois;12½;14½;(37½);at;NORTHWESTERN UAB;17½;17½;(56½);at;LOUISIANA;TECH Troy;13½;13½;(45½);at;ARKANSAS;STATE at SMU;4½;4½;(69½);Memphis Wake Forest;4½;3½;(66½);at;DUKE Oregon;3½;3½;(58½);at;OREGON;STATE Purdue;9½;10½;(54½);at;INDIANA at ALABAMA;24;22½;(49½);Auburn at UTSA;17½;17½;(56½);UTEP Utah;29½;29½;(52½);at;COLORADO at TCU;10½;9½;(47½);Iowa;State at PENN STATE;14;19½;(52½);Michigan;State Louisiana;5½;5½;(45½);at;TEXAS;STATE Southern Miss;3½;3½;(50½);at;UL;MONROE Middle Tennessee;19½;19½;(55½);at;FLORIDA;INTERNATIONAL at UNLV;12½;11½;(49½);Nevada Appalachian State;3½;5½;(63½);at;GEORGIA;SOUTHERN LSU;8½;9½;(47½);at;TEXAS;A&M UCF;17½;19½;(68½);at;SOUTH;FLORIDA Oklahoma;2½;2½;(63½);at;TEXAS;TECH Syracuse;9½;10½;(47½);at;BOSTON;COLLEGE at USC;2½;5½;(64½);Notre;Dame Tennessee;16½;13½;(64½);at;VANDERBILT at HOUSTON;12½;11½;(66½);Tulsa at KANSAS STATE;11½;11½;(62½);Kansas Pittsburgh;6½;6½;(43½);at;MIAMI Air Force;½;1½;(42½);at;SAN;DIEGO;STATE Washington;2½;1½;(59½);at;WASHINGTON;STATE BYU;6½;6½;(57½);at;STANFORD

ADVERTISEMENT

NFL

ADVERTISEMENT

Thursday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at MINNESOTA;3½;2½;(42½);New;England

Sunday

Tampa Bay;3½;3½;(42½);at;CLEVELAND Baltimore;3½;4;(43½);at;JACKSONVILLE at WASHINGTON;3½;4;(40½);Atlanta Denver;2½;2½;(36½);at;CAROLINA at NY JETS;3½;6;(38½);Chicago Cincinnati;1½;2½;(43½);at;TENNESSEE at MIAMI;9½;14;(46½);Houston LA Chargers;2½;3;(48½);at;ARIZONA at SEATTLE;3½;3½;(47½);Las;Vegas at KANSAS CITY;10½;15½;(42½);LA;Rams at SAN FRANCISCO;8½;8½;(42½);New;Orleans at PHILADELPHIA;6½;6½;(46½);Green;Bay

ADVERTISEMENT

Monday

at INDIANAPOLIS;3;2½;(39½);Pittsburgh

NHL

Friday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at BOSTON;-150;Carolina;+125 Calgary;-125;at;WASHINGTON;+104 Colorado;-130;at;NASHVILLE;+108 at CHICAGO;-125;Montreal;+104 Toronto;-115;at;MINNESOTA;-104 Ottawa;-134;at;ANAHEIM;+112 Pittsburgh;-250;at;PHILADELPHIA;+202 at TAMPA BAY;-170;St.;Louis;+140 at DETROIT;-205;Arizona;+168 at VEGAS;-194;Seattle;+160 New Jersey;-176;at;BUFFALO;+146 New York;-196;at;COLUMBUS;+162 at DALLAS;-162;Winnipeg;+134 Los Angeles;-156;at;SAN;JOSE;+128

For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/