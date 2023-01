BC-Sports-Odds

Sports Betting Line

Eds: Available odds.

College Basketball

Tuesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG at ST. JOHN'S (NY);4½;Butler at NOTRE DAME;5½;Georgia;Tech at KANSAS STATE;4½;Oklahoma;State at WISCONSIN;1½;Michigan;State at LSU;½;Florida at KENTUCKY;18½;South;Carolina Akron;3½;at;BOWLING;GREEN Dayton;7;at;FORDHAM at KENT STATE;4½;Toledo VCU;2½;at;LOYOLA;CHICAGO Buffalo;3;at;MIAMI;(OH) at OHIO;2½;Ball;State Belmont;5½;at;VALPARAISO at WESTERN MICHIGAN;4;Eastern;Michigan Drake;9;at;UIC at IOWA STATE;6½;Texas;Tech at NORTHERN IOWA;4;Murray;State Temple;4;at;TULSA at NORTHERN ILLINOIS;1;Central;Michigan at TENNESSEE;18½;Vanderbilt at VIRGINIA;4½;North;Carolina Illinois;3;at;NEBRASKA at KANSAS;9½;Oklahoma Auburn;3½;at;OLE;MISS Villanova;6½;at;DEPAUL at COLORADO STATE;10;Air;Force at SAN JOSE STATE;3½;Fresno;State at UTAH STATE;9½;Wyoming at SAN DIEGO STATE;8½;Nevada

NBA

Tuesday

FAVORITE;LINE;O/U;UNDERDOG at PHILADELPHIA;9½;(OFF);Detroit at MIAMI;OFF;(OFF);Oklahoma;City at TORONTO;7;(231);Charlotte Cleveland;3½;(226½);at;UTAH at PORTLAND;7;(230);Orlando at GOLDEN STATE;OFF;(OFF);Phoenix at LA CLIPPERS;OFF;(OFF);Dallas

College Football

Monday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG Georgia;14½;13½;(61½);TCU

NFL

Saturday

FAVORITE;OPEN;TODAY;O/U;UNDERDOG at SAN FRANCISCO;10;10;(42½);Seattle LA Chargers;1½;1½;(47½);at;JACKSONVILLE

Sunday

at BUFFALO;10½;10½;(44½);Miami at MINNESOTA;3;3;(48½);NY;Giants at CINCINNATI;6½;6½;(43½);Baltimore

Monday

Dallas;3;3;(45½);at;TAMPA;BAY

NHL

Tuesday

FAVORITE;LINE;UNDERDOG;Line at BUFFALO;-114;Seattle;-105 at CAROLINA;-160;New;Jersey;+132 Winnipeg;-138;at;DETROIT;+115 at N.Y RANGERS;-142;Minnesota;+118 at PITTSBURGH;-205;Vancouver;+168 at TAMPA BAY;-420;Columbus;+320 Dallas;-113;at;N.Y;ISLANDERS-106 Calgary;-164;at;ST.;LOUIS;+136 San Jose;-134;at;ARIZONA;+112 at COLORADO;-134;Florida;+112

