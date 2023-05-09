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Monday’s Scores

The Associated PressMay 9, 2023 GMT

Girls Softball

OHSAA Softball Championships

Division I

Region 1

Ashtabula Lakeside 17, Lyndhurst Brush 11

Barberton 14, Maple Hts. 0

Can. Glenoak 4, Akr. Ellet 0

Canton McKinley 16, Cle. JFK 0

Cuyahoga Falls 12, Macedonia Nordonia 6

Gates Mills Gilmour 12, Massilon Washington 7

Louisville 5, Solon 4

Medina 14, Garfield Hts. 0

Mentor 10, Hudson 0

North Canton Hoover 17, Kent Roosevelt 0

Twinsburg 21, Warren G. Harding 8

Region 2

Akr. Firestone 16, Cle. Hts. 1

Ashland 15, Sandusky 0

Avon Lake 19, Cle. Rhodes 1

Elyria 17, Strongsville 16

Fremont Ross 16, Tol. Waite 5

Olmsted Falls 14, Lorain 0

Parma 19, Shaker Hts. 1

Parma Normandy 6, Cle. St. Joseph Acad. 5

Wapakoneta 6, Sylvania Southview 0

Region 3

Delaware Olentangy Berlin 23, Cols. St. Francis DeSales 5

Dresden Tri-Valley 3, Chillicothe 2

Dublin Coffman 14, Sunbury Big Walnut 4

Gahanna Lincoln 13, Cols. Walnut Ridge 0

Groveport-Madison 19, Cols. Briggs 0

Hilliard Darby 12, Canal Winchester 2

Lancaster 24, Marion Harding 2

Lewis Center Olentangy 8, Cols. Bishop Watterson 6

Logan 1, Reynoldsburg 0

Marysville 23, Cols. Mifflin 0

New Albany 4, Grove City Central Crossing 0

Newark 18, Cols. Northland 0

Pickerington Central 10, Hilliard Davidson 8

Upper Arlington 15, Westerville South 5

Sports

  • Nuggets beat Suns 118-102 in Game 5 to regain series lead

  • Embiid scores 33, 76ers beat Celtics 115-103 for 3-2 lead

  • A 'PBGV' wins Westminster dog show, a first for the breed

  • Nikola Jokic jokingly tosses basketball to Suns owner Ishbia

    • Westerville Central 10, Cols. Whetstone 0

    Westerville North 12, Grove City 9

    Region 4

    Cin Ursuline Acad. 10, Cin. Turpin 5

    Cin. Oak Hills 10, Cin. Princeton 0

    Cin. Seton 5, Hamilton Ross 2

    Clayton Northmont 9, Huber Hts. Wayne 0

    Harrison 10, Cin. St. Ursula 9

    Kettering Fairmont 3, Vandalia Butler 2

    Lebanon 24, West Carrollton 0

    Liberty Twp. Lakota East 9, Cin. Colerain 2

    Middletown 6, Sidney 5

    Mount Orab Western Brown 9, Cin. Anderson 1

    Oxford Talawanda 3, Morrow Little Miami 2

    Troy 15, Springfield 0

    Xenia 6, Piqua 2

    Division II

    Region 7

    Cambridge 3, Carrollton 0

    Duncan Falls Philo 13, Minerva 3

    Vincent Warren 4, Washington C.H. 3

    Waverly 20, Marietta 1

    Division III

    Region 10

    Amanda-Clearcreek 9, London Madison Plains 3

    Bucyrus Wynford 5, Milan Edison 4

    Grandview Hts. 18, Worthington Christian 17

    Hebron Lakewood 10, Canal Winchester Harvest Prep 0

    Region 11

    Barnesville 5, Rayland Buckeye Local 2

    Bellaire 3, Lore City Buckeye Trail 0

    Beverly Fort Frye 8, Belmont Union Local 4

    Byesville Meadowbrook 11, St. Clairsville 10

    Magnolia Sandy Valley 9, Lisbon Beaver 2

    Richmond Edison 16, Coshocton 0

    West Lafayette Ridgewood 4, Zoarville Tuscarawas Valley 2

    Region 12

    Bethel-Tate 23, Cin. Purcell Marian 0

    Blanchester 20, Cin. Clark Montessori 0

    Camden Preble Shawnee 10, Day. Northridge 0

    Casstown Miami East 11, Day. Christian 1

    Cin. Deer Park 9, Cin. Country Day 0

    Cin. Madeira 15, Cin. Finneytown 5

    Gallion Northmont 4, Fredericktown 1

    Georgetown 11, Sabina East Clinton 2

    Jamestown Greeneview 12, Spring. Greenon 2

    Johnstown Northridge 10, Cols. Ready 7

    Reading 11, Cin. Mariemont 0

    Tipp City Bethel 11, Anna 7

    Utica 14, Tree of Life 0

    W. Liberty-Salem 10, New Lebanon Dixie 0

    W. Milton Union 9, Versailles 4

    Waynesville 10, Cin. Seven Hills 2

    Division IV

    Region 13

    Andrews Osborne Academy 17, Akr. Elms 13

    Ashtabula St. John 17, Warren JFK 7

    Can. Cent. Cath. 16, Kidron Central Christian 0

    Cortland Maplewood 13, Wellsville 7

    E. Can. 7, Lisbon David Anderson 5

    Elmore Woodmore 17, Tol. Ottawa Hills 0

    Lowellville 11, Sebring McKinley 8

    McDonald 24, N. Bloomfield 2

    Middlefield Cardinal 11, Windham 4

    Mineral Ridge 5, Atwater Waterloo 3

    Newton Falls 4, E. Palestine 1

    Oberlin 13, Open Door Christian 3

    Old Fort 15, Oregon Stritch 2

    Rittman 20, Louisville St. Thomas Aquinas 3

    Salineville Southern 15, Leetonia 1

    Viena Mathews 13, Fairport Harbor Harding 3

    Warren Lordstown 11, Bristolville Bristol 7

    Region 14

    Arcadia 12, Cory-Rawson 0

    Continental 4, Hamler Patrick Henry 2

    Convoy Crestview 17, Kalida 2

    Edon 11, Pioneer N. Central 2

    Leipsic 11, Ottoville 1

    Lucas 9, Norwalk St. Paul 3

    McComb 8, Arlington 7

    Mt. Blanchard Riverdale 2, N. Baltimore 0

    New Riegel 13, Vanlue 3

    New Washington Buckeye Cent. 12, Mansfield Christian 1

    Pettisville 4, Stryker 1

    W. Unity Hilltop 28, Gorham Fayette 0

    Region 15

    Bainbridge Paint Valley 4, Portsmouth Sciotoville 2

    Franklin Furnace Green 7, New Boston Glenwood 4

    Latham Western 3, Crown City S. Gallia 1

    Region 16

    Dola Hardin Northern 14, Waynesfield-Goshen 8

    Lima Cent. Cath. 3, Lima Perry 1

    St. Henry 12, Mt. Victory Ridgemont 0

    Upper Scioto Valley 8, Maria Stein Marion Local 2

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