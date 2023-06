Premios BET rinden homenaje al hip hop y Tina Turner

LOS ANGELES (AP) — Los Premios BET 2023 celebraron 50 años de hip hop con tributos a las primeras voces del género, leyendas tardías y nuevos talentos durante un espectáculo repleto de actuaciones espectaculares que hicieron que la ceremonia se sintiera como una fiesta.

La mayor sorpresa del domingo llegó cuando Quavo y Offset, los miembros sobrevivientes de Migos, interpretaron “Bad and Boujee” frente a una imagen de Takeoff, quien murió en un tiroteo en diciembre pasado.

“BET, hazlo por Take”, gritó el dúo cerca del comienzo de su presentación, mientras su telón de fondo cambiaba de la imagen de un transbordador espacial a una de Takeoff apuntando en el aire.

A lo largo del espectáculo, ya fuera Tupac, Notorious B.I.G., Biz Markie o Pop Smoke, los artistas y el maestro de ceremonias Kid Capri rindieron homenaje a las fallecidas estrellas del hip hop, a menudo destacando rápidamente una muestra de sus éxitos más conocidos. En un espectáculo donde hubo pocos premios, Capri y BET mantuvieron el énfasis en la música.

Busta Rhymes se llevó a casa el mayor honor de la noche, el premio a la trayectoria, que le entregó Swizz Beatz. El rapero, productor y figura pionera del hip hop nominado 12 veces al Grammy es ampliamente considerado como uno de los grandes MC, con siete éxitos en el top 10 de Billboard y la lista Hot 100.

Diddy, Janet Jackson, Chuck D, Missy Elliot, Pharrell Williams y Mariah Carey grabaron un video en homenaje a Rhymes.

“Quiero llorar”, Rhymes comenzó su discurso, mientras sus ojos comenzaban a llorar. Habló sobre sus seis hijos, cómo lo echaron de su grupo de hip hop Leaders of the New School y cómo aprendió a reconstruirse yendo a los estudios, compartiendo un cigarro con quienquiera que estuviera en el estudio y “preparando rápidamente un verso de 16 barras”. … Por defecto, fui pionero”, dijo. “Mucha de la grandeza de nuestra gente en nuestra cultura es por defecto. Porque es una magia que tenemos”.

Tras esto hubo un enérgico homenaje a Rhymes: el MC se asoció con Spliff Star para “Ante Up Remix”, “Scenario”, “Look At Me Now”, “I Know What You Want”, antes de que una larga lista de famosos interviniera: Scar Lip con “This Is New York”, Coi Leray con “Players”, BIA con “Beach Ball”, entre ellos. A mitad de la actuación, Rhymes cambió de ritmo para celebrar el dancehall junto a Dexta Daps con “Shabba Madda Pot”, Spice con “So Mi Like It”, Skillibeng con “Whap Whap” y “A Who Seh Me Dun (Wait Deh Man)” de CuttyRanks.

A lo largo del espectáculo, los héroes del hip hop de la vieja escuela y las estrellas modernas se mezclaron en el escenario, interpretando canciones que celebraban las ciudades e innovaciones más influyentes del rap. Para Miami, Trick Daddy y Trina tocaron “Nann” y Uncle Luke interpretó “I Wanna Rock (Doo Doo Brown)”. Para Atlanta, Jeezy arrasó con “They Know”, T.I. se sumó con “24’s” y Master P mezcló “No Limit Soldiers” con “Make ‘Em Say Ugh”. Para reflejar la influencia del reggae en el hip hop, Doug E. Fresh y Lil ‘Vicious de Jamaica hicieron una versión a capela de “Freaks”, Mad Lion interpretó “Take It Easy” y PATRA destacó con “Romantic Call”.

Capri cambió parte de “Hail Marry” de Tupac para dar un curso intensivo de rap de la costa oeste: “Regulate” de Warren G, “You Can’t Play With My Yo-Yo” de Yo-Yo, “Rack City” de Tyga y “Tell Me When To Go” de E- 40.

Una oda al trap comenzó con Capri interpretó “Dior” del difunto Pop Smoke, antes de que Chief Keef se luciera con “Faneto” y Ying Yang Twins se sumara con “Wait (The Whisper Song”).

Los miembros de la audiencia bailaron, cantaron (y algunos subieron al escenario) mientras Capri y MC Lyte mantenían en movimiento la gala sin anfitriones. Fue una premiación en su mayoría libre de contratiempos, salvo por un pequeño desperfecto durante la actuación de Patti LaBelle. El espectáculo duró casi cuatro horas, particularmente notable para un evento programado en medio de la huelga de guionistas de Hollywood.

LaBelle honró a Tina Turner con una interpretación del éxito de la difunta cantante “The Best”, diciéndole a la audiencia que por un momento no podía ver la letra. “¡Lo estoy intentando, todos ustedes!” dijo antes de entrar en el coro.

Un Lil Uzi Vert enmascarado comenzó la gala en el Teatro Microsoft de Los Angeles antes de pasar a una lección de historia rápida. Capri guió al público a través de un popurrí de los primeros días de la cultura rap de la ciudad de Nueva York de los años 80 con “Rapper’s Delight” de The Sugarhill Gang, “Cha Cha Cha” de MC LYTE, “Call ME D-Nice” de D-NICE y “Raw” de Big Daddy Kane, para llegar a una versión parcial de “Just A Friend”, un homenaje al difunto gran Biz Markie.

“No estaría en este negocio, en el escenario, esta noche si no fuera por una persona”, dijo Big Daddy Kane al presentar la canción. “Que descanse en paz.” Invitó a los miembros de la audiencia a cantar el contagioso coro de la canción.

El codiciado premio a mejor nuevo artista fue para Coco Jones, en una categoría que sólo contó con artistas femeninas.

“Para todas mis niñas negras, tenemos que luchar un poco más duro para obtener lo que merecemos”, dijo en su discurso de agradecimiento. “Pero no dejes de pelear incluso cuando no tenga sentido. Y no estés segura de cómo vas a salir de esas circunstancias. Sigan adelante porque nos merecemos grandes cosas”.

A esto siguió una interpretación con temática de supermercado de la canción de club elegida por AP para el verano, “Put It On Da Floor Again” de Latto, sin la artista invitada Cardi B, pero no menos pegadiza. Terminó con un homenaje escrito: “RIP Shawty Lo”, decía una pantalla.

La cineasta Teyana “Spike Tey” Taylor ganó el premio al director de videos del año, que fue aceptado por su madre Nikki Taylor. Como una verdadera matriarca, Taylor interrumpió el programa de la gala para hacer una videollamada a su hija y dejar que viviera el momento.

Al final de su discurso de aceptación, Rhymes instó a la comunidad hip hop a “parar ese discurso de que no nos amamos”, instando a los músicos veteranos y recién llegados a abrazarse entre sí.

Fue el espejo perfecto para la noche: la rapera de Nueva York, Ice Spice, interpretó versiones abreviadas de “Munch (Feelin’ U)”, “Princess Diana” e “In Ha Mood”; Glorilla llevó “Lick Or Sum” al escenario BET, y Kali rindió su éxito de TikTok, “Area Codes”.

Entre el público varias generaciones de astros del hip hop vitorearon.