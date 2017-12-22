Thursday’s Scores
Boys Basketball
Akr. North 80, Cle. Collinwood 64
Bellville Clear Fork 67, Galion 47
Carey 60, Bucyrus Wynford 58
Chillicothe 66, Cols. Marion-Franklin 53
Cle. Benedictine 64, Chardon NDCL 40
Clyde 64, Shelby 54
Cols. Wellington 66, Whitehall-Yearling 55
Fremont St. Joseph 60, Old Fort 50
Gorham Fayette 54, Morenci, Mich. 32
Groveport Madison Christian 54, Gahanna Christian 38
Holgate 43, Continental 40
Huron 53, Port Clinton 31
Leesburg Fairfield 76, Georgetown 75
Legacy Christian 76, Franklin Middletown Christian 35
McComb 61, Liberty Center 60
Milan Edison 53, Tiffin Calvert 33
Monclova Christian 66, Dola Hardin Northern 44
Montpelier 52, Hamilton, Ind. 41
N. Robinson Col. Crawford 89, Attica Seneca E. 41
New Riegel 61, Sandusky St. Mary 42
Oregon Stritch 88, Lakeside Danbury 44
Pioneer N. Central 55, Fairview 52
Proctorville Fairland 58, Huntington, W.Va. 45
Sandusky 67, Tiffin Columbian 34
Sandusky Perkins 49, Norwalk 44
Shekinah Christian 60, Northside Christian 47
Stow-Munroe Falls 57, Twinsburg 46
Sycamore Mohawk 76, Bucyrus 60
Tol. Christian 66, Gibsonburg 54
Tol. Maumee Valley 70, Tol. Ottawa Hills 61
Tree of Life 39, Granville Christian 29
Upper Sandusky 68, New Washington Buckeye Cent. 63
Vermilion 65, Oak Harbor 60
Wapakoneta 59, Lima Cent. Cath. 43
Warrensville Hts. 71, Bedford 55
Willard 48, Castalia Margaretta 41