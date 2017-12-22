FILE - An aerial view of President Donald Trump's Mar-a-Lago estate is seen Aug. 10, 2022, in Palm Beach, Fla. A third defendant has been charged alongside former President Donald Trump and his valet in the classified documents case in Florida, court records show. (AP Photo/Steve Helber, File)
Trump faces new charges in documents case
Miami Dolphins cornerback Jalen Ramsey (5) stands with a member of the coaching staff during practice at the NFL football team's training facility, Thursday, July 27, 2023, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Dolphins’ Jalen Ramsey carted off practice field
Los Angeles Angels' Shohei Ohtani celebrates wearing a Kabuto samurai warrior helmet after his home run against the Detroit Tigers in the fourth inning during the second baseball game of a doubleheader, Thursday, July 27, 2023, in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)
Angels say they won’t trade Shohei Ohtani
United States' Lindsey Horan celebrates her team's first US goal during the Women's World Cup Group E soccer match between the United States and the Netherlands in Wellington, New Zealand, Thursday, July 27, 2023. (AP Photo/Alysa Rubin)
USA vs. Netherlands: Horan secures 1-1 draw
Medics help an injured Ukrainian serviceman in a frontline medical stabilization point in Zaporizhzhia region, Ukraine, Wednesday, July 26, 2023. (AP Photo/Kateryna Klochko)
Russia-Ukraine war

Thursday’s Scores

By The Associated Press
 
Share

Boys Basketball

Akr. North 80, Cle. Collinwood 64

Bellville Clear Fork 67, Galion 47

Carey 60, Bucyrus Wynford 58

Other news
Senate Majority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., left, and Senate Minority Leader Mitch McConnell, R-Ky., stand together during a meeting with visiting Italian Prime Minister Giorgia Meloni, at the Capitol in Washington, Thursday, July 27, 2023. Before adjourning for the August recess, the two leaders worked to authorize appropriations for fiscal year 2024 for military activities of the Department of Defense. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Senate passes defense bill with bipartisan support, but clash looms with House over social issues
United States fans cheer during the Women's World Cup Group E soccer match between the United States and the Netherlands in Wellington, New Zealand, Thursday, July 27, 2023. (AP Photo/Alysa Rubin)
U.S. Women’s World Cup tie vs. Netherlands draws combined audience of 7.93 million on Fox, Telemundo
Seattle Seahawks quarterback Geno Smith holds out the football while running a drill during the NFL football team's training camp Thursday, July 27, 2023, in Renton, Wash. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Geno Smith starts training camp as the QB in charge for Seahawks

Chillicothe 66, Cols. Marion-Franklin 53

Cle. Benedictine 64, Chardon NDCL 40

Clyde 64, Shelby 54

Cols. Wellington 66, Whitehall-Yearling 55

Fremont St. Joseph 60, Old Fort 50

Gorham Fayette 54, Morenci, Mich. 32

Groveport Madison Christian 54, Gahanna Christian 38

Holgate 43, Continental 40

Huron 53, Port Clinton 31

Leesburg Fairfield 76, Georgetown 75

Legacy Christian 76, Franklin Middletown Christian 35

McComb 61, Liberty Center 60

Milan Edison 53, Tiffin Calvert 33

Monclova Christian 66, Dola Hardin Northern 44

Montpelier 52, Hamilton, Ind. 41

N. Robinson Col. Crawford 89, Attica Seneca E. 41

New Riegel 61, Sandusky St. Mary 42

Oregon Stritch 88, Lakeside Danbury 44

Pioneer N. Central 55, Fairview 52

Proctorville Fairland 58, Huntington, W.Va. 45

Sandusky 67, Tiffin Columbian 34

Sandusky Perkins 49, Norwalk 44

Shekinah Christian 60, Northside Christian 47

Stow-Munroe Falls 57, Twinsburg 46

Sycamore Mohawk 76, Bucyrus 60

Tol. Christian 66, Gibsonburg 54

Tol. Maumee Valley 70, Tol. Ottawa Hills 61

Tree of Life 39, Granville Christian 29

Upper Sandusky 68, New Washington Buckeye Cent. 63

Vermilion 65, Oak Harbor 60

Wapakoneta 59, Lima Cent. Cath. 43

Warrensville Hts. 71, Bedford 55

Willard 48, Castalia Margaretta 41