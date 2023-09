NHRA U.S. Nationals Qualifying

Sunday

At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park

Indianapolis

Final Round

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.708 seconds, 329.42 mph vs. 16. Will Smith, 3.822, 312.78; 2. Brittany Force, 3.709, 333.25 vs. 15. Antron Brown, 3.806, 327.74; 3. Justin Ashley, 3.714, 334.73 vs. 14. Doug Foley, 3.803, 316.75; 4. Doug Kalitta, 3.717, 328.54 vs. 13. Spencer Massey, 3.795, 323.04; 5. Mike Salinas, 3.721, 335.32 vs. 12. Tony Schumacher, 3.784, 326.79; 6. Leah Pruett, 3.730, 331.69 vs. 11. Austin Prock, 3.781, 326.08; 7. T.J. Zizzo, 3.736, 330.07 vs. 10. Clay Millican, 3.777, 331.77; 8. Josh Hart, 3.744, 323.89 vs. 9. Shawn Langdon, 3.750, 321.73.

Did Not Qualify: 17. Buddy Hull, 3.823, 322.65; 18. Lex Joon, 3.858, 313.07; 19. Dan Mercier, 3.878, 310.41.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.853, 329.67 vs. 16. Paul Lee, Dodge Charger, 4.088, 301.40; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.864, 324.90 vs. 15. Terry Haddock, Mustang, 4.079, 310.41; 3. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.888, 331.77 vs. 14. Bobby Bode, Mustang, 4.072, 274.11; 4. Matt Hagan, Charger, 3.912, 323.19 vs. 13. Alex Laughlin, Charger, 4.037, 307.02; 5. Ron Capps, GR Supra, 3.917, 328.22 vs. 12. Dale Creasy Jr., Charger, 3.977, 321.88; 6. Cruz Pedregon, Charger, 3.931, 304.25 vs. 11. John Force, Camaro, 3.961, 326.48; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.934, 327.66 vs. 10. J.R. Todd, GR Supra, 3.955, 328.78; 8. Tim Wilkerson, Mustang, 3.945, 328.38 vs. 9. Chad Green, Mustang, 3.948, 323.81.

Did Not Qualify: 17. Dave Richards, 4.121, 308.35; 18. Justin Schriefer, 4.802, 176.40.

Pro Stock

1. Matt Hartford, Chevy Camaro, 6.569, 209.23 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.704, 204.73; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.570, 208.30 vs. 15. Jerry Tucker, Camaro, 6.664, 206.80; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.586, 208.39 vs. 14. Eric Latino, Camaro, 6.641, 206.29; 4. Erica Enders, Camaro, 6.588, 208.68 vs. 13. Chris McGaha, Camaro, 6.641, 207.30; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.590, 209.01 vs. 12. Deric Kramer, Camaro, 6.627, 206.04; 6. Kyle Koretsky, Camaro, 6.599, 208.33 vs. 11. Greg Anderson, Camaro, 6.621, 206.20; 7. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.603, 208.42 vs. 10. Bo Butner, Camaro, 6.617, 207.34; 8. Cristian Cuadra, Mustang, 6.604, 207.56 vs. 9. Camrie Caruso, Camaro, 6.605, 208.97.

Did Not Qualify: 17. Fernando Cuadra, 6.727, 205.10.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.746, 198.96 vs. 16. Cory Reed, Suzuki, 7.162, 188.60; 2. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.800, 199.29 vs. 15. Bud Yoder II, Buell, 7.114, 191.40; 3. Hector Arana Jr, EBR, 6.828, 199.11 vs. 14. Chris Bostick, EBR, 7.068, 189.55; 4. Matt Smith, Suzuki, 6.874, 198.15 vs. 13. John Hall, EBR, 7.027, 193.27; 5. Chase Van Sant, Suzuki, 6.878, 197.08 vs. 12. Ryan Oehler, EBR, 7.003, 196.39; 6. Steve Johnson, Suzuki, 6.881, 197.16 vs. 11. Kelly Clontz, Suzuki, 6.967, 192.47; 7. Angie Smith, EBR, 6.917, 196.64 vs. 10. Marc Ingwersen, EBR, 6.940, 195.11; 8. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.917, 195.70 vs. 9. Ron Tornow, Victory, 6.934, 195.68.

Did Not Qualify: 17. Wesley Wells, 7.226, 185.10; 18. Odolph Daniels, 7.324, 181.59.

Funny Car All-Star Shootout

Final — Robert Hight, Chevy Camaro, 3.955, 321.58 def. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.979, 322.58.

Round One -- Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.989, 322.81 def. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.982, 323.74; Matt Hagan, Charger, 3.967, 320.05 def. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 4.920, 162.63; Robert Hight, Chevy Camaro, 3.935, 324.44 def. Ron Capps, GR Supra, 4.082, 288.58; John Force, Camaro, 6.770, 94.75 def. Bob Tasca III, Mustang, 6.905, 94.68;

Semifinals -- M. Hagan, 3.982, 323.89 def. J. Force, 3.991, 322.96; R. Hight, 3.997, 314.97 def. C. Pedregon, 4.004, 322.65;

Final -- R. Hight, 3.955, 321.58 def. M. Hagan, 3.979, 322.58.