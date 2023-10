NFL Injury Report

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

Week 4 Sunday

ARIZONA CARDINALS at SAN FRANCISCO 49ERS — ARIZONA: OUT: DE Jonathan Ledbetter (finger), LB Josh Woods (ankle). QUESTIONABLE: LB Krys Barnes (finger), WR Marquise Brown (thumb), RB Keaontay Ingram (neck), T Paris Johnson (ankle). SAN FRANCISCO: DOUBTFUL: WR Jauan Jennings (shin). QUESTIONABLE: LB Demetrius Flannigan-Fowles (ankle), LB Dre Greenlaw (ankle), RB Elijah Mitchell (knee), WR Deebo Samuel (ribs, knee).

ATALANTA FALCONS at JACKSONVILLE JAGUARS — ATLANTA: OUT: WR Josh Ali (ankle). QUESTIONABLE: RB Cordarrelle Patterson (thigh). JACKSONVILLE: OUT: WR Zay Jones (knee), DB Antonio Johnson (hamstring), LB Devin Lloyd (thumb). QUESTIONABLE: OT Anton Harrison (ankle), DT Foley Fatukasi (shoulder), WR Jamal Agnew (quadricep).

BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS — BALTIMORE: OUT: WR Rashod Bateman (hamstring), WR Odell Beckham Jr. (ankle), CB Marlon Humphrey (foot), OLB David Ojabo (ankle/knee), OLB Odafe Oweh (ankle). DOUBTFUL: T Ronnie Stanley (knee). QUESTIONABLE: S Kyle Hamilton (back), RB Justice Hill (foot), C Tyler Linderbaum (ankle), S Marcus Williams (pectoral). CLEVELAND: QUESTIONABLE: QB Deshaun Watson (right shoulder), TE David Njoku (NIR-face/arm).

CINCINNATI BENGALS at TENNESSEE TITANS — CINCINNATI: OUT: TE Irv Smith (hamstring), WR Charlie Jones (thumb). QUESTIONABLE: LB Akeem Davis-Gaither (knee). TENNESSEE: OUT: LB Luke Gifford (hamstring), CB Elijah Molden (hamstring), G Peter Skoronski (abdomen), WR Treylon Burks (knee). QUESTIONALBE: DT Teair Tart (knee), DT Denico Autry (groin).

DENVER BRONCOS at CHICAGO BEARS — DENVER: OUT: LB Frank Clark (hip), LB Josey Jewell (hip), DT Mike Purcell (ribs). QUESTIONABLE: S Justin Simmons (hip). CHICAGO: OUT: DB Josh Blackwell (hamstring), DB Eddie Jackson (foot), CB Jaylon Johnson (hamstring). QUESTIONABLE: RB Travis Homer (ankle).

KANSAS CITY CHIEFS at NEW YORK JETS — KANSAS CITY: OUT: LB Nick Bolton (ankle), CB Jaylen Watson (shoulder). NEW YORK JETS: OUT: DB Tony Adams (hamstring), G Wes Schweitzer (concussion).

LAS VEGAS RAIDERS at LOS ANGELES CHARGERS — LAS VEGAS: OUT: LB Curtis Bolton (knee). QUESTIONABLE: DE Maxx Crosby (knee), QB Jimmy Garoppolo (concussion), S Roderic Teamer (achilles), CB Nate Hobbs (ankle). LOS ANGELES CHARGERS: OUT: C Corey Linsley (illness), CB Deane Leonard (hamstring), S J.T. Woods (unspecified). DOUBTFUL: RB Austin Ekeler (ankle), FS Derwin James (hamstring). QUESTIONABLE: S Alohi Gilman (heel), LB Joey Bosa (hamstring/toe).

LOS ANGELES RAMS at INDIANAPOLIS COLTS — LOS ANGELES RAMS: QUESTIONABLE: OT Alaric Jackson (hamstring), WR Ben Skowronek (achilles), TE Tyler Higbee (achilles), S John Johnson (face). INDIANAPOLIS: OUT: C Ryan Kelly (concussion). QUESTIONABLE: DT DeForest Buckner (groin/back), QB Sam Ehlinger (right shoulder), G Quenton Nelson (toe).

MIAMI DOLPHINS at BUFFALO BILLS — MIAMI: OUT: LB Jaelan Phillips (oblique). QUESTIONABLE: RB Salvon Ahmed (groin), OT Terron Armstead (back/ankle/knee), S DeShon Elliot (ankle/groin), OL Connor Williams (groin). BUFFALO: OUT: FS Jordan Poyer (knee).

MINNESOTA VIKINGS at CAROLINA PANTHERS — MINNESOTA: OUT: S Lewis Cine (hamstring). QUESTIONABLE: QB Jaren Hall (NIR-personal), C Garrett Bradbury (back), OLB Marcus Davenport (ankle). CAROLINA: OUT: S Xavier Woods (hamstring). QUESTIONABLE: RB Miles Sanders (groin), LB Frankie Luvu (hip).

NEW ENGLAND PATRIOTS at DALLAS COWBOYS — NEW ENGLAND: QUESTIONABLE: DL Christian Barmore (knee), DL Davon Godchaux (ankle), CB Jonathan Jones (ankle), G Cole Strange (knee), CB Shaun Wade (shoulder). DALLAS: OUT: T Tyron Smith (knee). QUESTIONABLE: C Tyler Biadasz (hamstring), TE Peyton Hendershot (ankle), G Zack Martin (ankle).

PITTSBURGH STEELERS at HOUSTON TEXANS — PITTSBURGH: OUT: P Pressley Harvin III (hamstring), G James Daniels (groin). HOUSTON: OUT: OT Josh Jones (hand), MLB Denzel Perryman (hand/wrist), CB Tavierre Thomas (hand). QUESTIONABLE: C Michael Deiter (chest). FULL: DE Jonatha Greenard (knee), CB Shaquill Griffin (foot), G Shaq Maso (ankle), S Jalen Pitre (chest).

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW ORLEANS SAINTS — TAMPA BAY: OUT: DB Jamel Dean (neck/shoulder), LB SirVocea Dennis (hamstring), DT Calijah Kancey (calf), CB Derrek Pitts (hamstring). QUESTIONABLE: CB Carlton Davis (toe), DT Vita Vea (pectoral), LB Devin White (foot). NEW ORLEANS: OUT: S Jordan Howden (finger), G Cesar Ruiz (concussion), CB Paulson Adebo (hamstring). QUESTIONABLE: QB Derek Carr (right shoulder), TE Foster Moreau (ankle).

WASHINGTON COMMANDERS at PHILADELPHIA EAGLES — WASHINGTON: OUT: RB Chris Rodriguez (illness). QUESTIONABLE: S Percy Butler (foot). PHILADELPHIA: OUT: S Sydney Brown (hamstring), WR Quez Watkins (hamstring). QUESTIONABLE: S Justin Evans (neck). FULL: WR Britain Covey (hamstring), DT Fletcher Cox (knee), ILB Zach Cunningham (ribs), G Cam Jurgens (groin), G Landon Dickerson (knee), RB Boston Scott (concussion).

Monday

SEATTLE SEAHAWKS at NEW YORK GIANTS — SEATTLE: OUT: CB Artie Burns (hamstring), CB Tre Brown (concussion). DOUBTFUL: S Coby Bryant (toe), T Charles Cross (toe). QUESTIONABLE: TE Will Dissly (shoulder), TE Noah Fant (knee), C Evan Brown (quadricep), LB Derick Hall (knee), DL Dre’Mont Jones (hip). NEW YORK GIANTS: OUT: OT Andrew Thomas (hamstring). DOUBTFUL: RB Saquon Barkley (ankle). FULL: TE Daniel Bellinger (neck), DT D.J. Davidson (elbow), DE Azeez Ojulari (hamstring), G Ben Bredeson (concussion).