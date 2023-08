Un decepcionante Estados Unidos enfrenta a un rival conocido en Suecia en el Mundial

MELBOURNE, Australia (AP) — Los usuales rivales Suecia y Estados Unidos se volverán a enfrentar en la Copa Mundial femenina, pero en esta ocasión hay más en juego.

Estados Unidos, dos veces campeona defensora, ha tenido problemas para llegar a la ronda de octavos de final el domingo ante las suecas. Los equipos se han enfrentado en varias ocasiones en el Mundial y Juegos Olímpicos.

“Siempre encontramos la forma de enfrentarlas en los grandes torneos, entonces sabemos que es un muy buen equipo. Cada vez que las enfrentamos es una batalla”, admitió la capitana estadounidense Lindsey Horan antes del duelo en Melbourne, Australia.

Los Estados Unidos buscan un tercer título mundial consecutivo sin precedente, pero tuvieron problemas para avanzar tras sólo conseguir una victoria en su grupo. Las estadounidenses casi fueron eliminadas por Portugal el martes.

No se ven como el equipo que ganó los títulos en el 2015 y 2019. El equipo estadounidense ganó sus siete duelos en la pasada edición.

Este año Estados Unidos sólo ha firmado cuatro goles y el seleccionador Vlatko Andonovski incluyó a 14 jugadoras que hicieron su debut mundialista.

Suecia ganó sus tres encuentros de la fase de grupos y ha superado 9-1 a sus rivales. El equipo terminó la primera etapa con el triunfo 2-0 ante Argentina.

“Es la ronda de octavos, van a ser duros rivales y va a ser una dura pelea”, aseguró la delantera estadounidense Lynn Williams.

Estados Unidos ha enfrentado seis veces a Suecia en la fase de grupos del Mundial, más recientemente en el 2019 cuando ganaron por 2-0 camino a ganar su cuarta Copa Mundial.

En total, Estados Unidos ha ganado cuatro encuentros ante Suecia, con una derrota y un empate a cero en el 2015.

Pero las suecas han tenido la ventaja en los Olímpicos en años recientes. Las estadounidenses no consiguieron medalla en Río 2016 tras perder con Suecia en los cuartos de final.

Suecia también superó 3-0 a Estados Unidos en la fase de grupos en Tokio.

Las suecas sabían que enfrentarían a las estadounidenses antes de su último encuentro del grupo, entonces le dieron descanso a sus titulares y tuvieron nueve cambios en su alineación. Pero tuvieron un día menos para prepararse para el encuentro del domingo.

“Si quieres llegar hasta el final

