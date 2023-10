NHRA Fall Nationals Pairings

Saturday

Texas Motorplex

Ennis, Texas

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.636 seconds, 336.62 mph vs. 16. Buddy Hull, 3.780, 321.11; 2. Doug Kalitta, 3.642, 334.70 vs. 15. Josh Hart, 3.738, 326.87; 3. Mike Salinas, 3.655, 333.73 vs. 14. Doug Foley, 3.737, 322.51; 4. Brittany Force, 3.657, 335.72 vs. 13. Spencer Massey, 3.723, 327.49; 5. Billy Torrence, 3.660, 334.57 vs. 12. Tony Schumacher, 3.690, 333.46; 6. Justin Ashley, 3.661, 336.20 vs. 11. Clay Millican, 3.687, 334.52; 7. Leah Pruett, 3.665, 333.63 vs. 10. Shawn Langdon, 3.683, 335.87; 8. Austin Prock, 3.669, 327.89 vs. 9. Antron Brown, 3.679, 335.62. Did Not Qualify: 17. Jacob McNeal, 3.848, 304.01; 18. Krista Baldwin, 3.888, 308.56; 19. Mitch King, 4.170, 228.75.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.822, 335.55 vs. 16. Jack Wyatt, Dodge Charger, 4.233, 261.02; 2. John Force, Chevy Camaro, 3.823, 328.56 vs. 15. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.015, 309.32; 3. Robert Hight, Camaro, 3.832, 327.75 vs. 14. Terry Haddock, Mustang, 4.012, 311.66; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.844, 330.91 vs. 13. Alex Laughlin, Charger, 3.988, 315.10; 5. Matt Hagan, Charger, 3.848, 319.24 vs. 12. Paul Lee, Charger, 3.931, 321.75; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.857, 330.32 vs. 11. Blake Alexander, Mustang, 3.912, 321.13; 7. Chad Green, Mustang, 3.861, 332.37 vs. 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.881, 327.61; 8. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.876, 330.03 vs. 9. Tim Wilkerson, Mustang, 3.879, 324.25. Did Not Qualify: 17. Dave Richards, 4.442, 207.58; 18. Dale Creasy Jr., broke.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.480, 211.76 vs. 16. Chris McGaha, Camaro, 6.536, 211.41; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.482, 212.05 vs. 15. Mason McGaha, Camaro, 6.528, 211.63; 3. Erica Enders, Camaro, 6.483, 211.82 vs. 14. Eric Latino, Camaro, 6.519, 210.98; 4. Jerry Tucker, Camaro, 6.486, 213.09 vs. 13. Camrie Caruso, Camaro, 6.506, 211.14; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.486, 210.30 vs. 12. Bo Butner, Camaro, 6.504, 211.33; 6. Deric Kramer, Camaro, 6.486, 209.50 vs. 11. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.500, 210.20; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.487, 212.14 vs. 10. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.500, 210.59; 8. Kyle Koretsky, Camaro, 6.490, 212.11 vs. 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.495, 211.86. Did Not Qualify: 17. Kenny Delco, 6.551, 212.45; 18. Val Smeland, 6.568, 210.61; 19. Joey Grose, 6.589, 209.41; 20. Fernando Cuadra, 6.593, 209.79; 21. Steve Graham, 6.617, 209.81; 22. Alan Prusiensky, 6.656, 207.90.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.627, 204.16 vs. 16. Blaine Hale, Suzuki, 7.196, 171.80; 2. Kelly Clontz, Suzuki, 6.705, 201.99 vs. 15. Joey Gladstone, Buell, 7.143, 149.34; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.714, 203.92 vs. 14. Cory Reed, Suzuki, 6.962, 193.75; 4. Hector Arana Jr, Buell, 6.736, 198.42 vs. 13. Malcolm Phillips Jr., Suzuki, 6.923, 191.39; 5. John Hall, EBR, 6.788, 198.80 vs. 12. Chase Van Sant, Suzuki, 6.912, 195.08; 6. Matt Smith, Suzuki, 6.804, 199.03 vs. 11. Ryan Oehler, EBR, 6.890, 196.76; 7. Marc Ingwersen, EBR, 6.814, 197.60 vs. 10. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.857, 196.82; 8. Chris Bostick, EBR, 6.818, 194.86 vs. 9. Steve Johnson, Suzuki, 6.828, 197.52. Did Not Qualify: 17. Richard Gadson, broke.